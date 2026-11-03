17 ساعة طيران.. العملاقة A380 تعود إلى هيوستن

أعادت طيران الإمارات تشغيل طائرات إيرباص A380 العملاقة على رحلاتها بين دبي ومدينة هيوستن الأميركية، اعتباراً من الأول من نوفمبر الجاري، لتعود الطائرة ذات الطابقين إلى خدمة هذا المسار الذي يمتد لنحو 17 ساعة.

وبحسب تقرير نشره موقع "سيمبل فلاينغ"، تشغل طيران الإمارات على الخط طائرة A380 بتكوين يضم 484 مقعداً، موزعة على 14 مقعداً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، إضافة إلى 338 مقعداً في الدرجة السياحية.

وتوفر العودة إلى الطائرة العملاقة زيادة واضحة في السعة المقعدية مقارنة بطائرة بوينغ 777-200LR التي كانت تشغل الخط حتى 31 أكتوبر، إذ تبلغ سعتها 276 مقعداً، ما يعني إضافة 208 مقاعد، وبزيادة تقارب 75.4% في عدد المقاعد.