«مجموعة الإمارات» تعلن 9 تنقلات إدارية في محطاتها الخارجية الرئيسة

أعلنت مجموعة الإمارات عن سلسلة من التنقلات والتعيينات الإدارية الجديدة التي شملت عدداً من الكفاءات الوطنية الإماراتية، لتولي مهام إدارة خدمات المطارات في عدد من أبرز محطاتها الخارجية حول العالم. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام المجموعة الراسخ والمستمر بالاستثمار في تطوير القيادات والكوادر الإماراتية الشابة، وتعزيز جاهزيتها لتولي مسؤوليات قيادية دولية، وصقل خبراتها المهنية في بيئات عمل عالمية متنوعة ومتعددة الثقافات.

وفي إطار هذه التنقلات الجديدة، تم اختيار نخبة من المديرين الإماراتيين لتولي مسؤولياتهم في محطات خارجية استراتيجية، حيث أُعلن عن التعيينات التالية:

خليل اليماحي: مديراً لخدمات المطارات في جدة، المملكة العربية السعودية.

عامر العري: مديراً لخدمات المطارات في القاهرة، جمهورية مصر العربية.

شيخة الحوسني: مديرةً لخدمات المطارات في أوساكا، اليابان.

أنور الشامسي: مديراً لخدمات المطارات في الدمام، المملكة العربية السعودية.

رضا الرضا: مديراً لخدمات المطارات في مومباي، الهند.

يسرى الكلباني: مديرةً لخدمات المطارات في ماليه، جزر المالديف.

محمد عبد الله: مديراً لخدمات المطارات في مدينة هو تشي منه، فيتنام.

عيسى البنا: مديراً لخدمات المطارات في كوالالمبور، ماليزيا.

علي الجافلة: مديراً لخدمات المطارات في مسقط، سلطنة عُمان.



وأكدت مجموعة الإمارات أنها تواصل، من خلال هذه المبادرات، الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم تقدمها المهني، وتمكينها من تمثيل المجموعة ودولة الإمارات على المستوى الدولي.

وأضافت المجموعة أن هذه التنقلات تتيح لقياداتها الإماراتية فرصة اكتساب خبرات دولية متنوعة، وتعزيز قدراتها القيادية، وتولي مسؤوليات جديدة عبر شبكة محطاتها العالمية.