قائد رحلة "فلاي دبي": أُبلغت بأن نقلي إلى الإمارات جاء بأمر من الشيخ محمد بن زايد

كشف قائد رحلة "فلاي دبي"، سميت ماتشهار، عن تفاصيل نقله إلى الإمارات بعد إصابته في الحادث، مشيراً إلى أنه أُبلغ لدى استيقاظه في صباح اليوم التالي بأن عودته إلى الوطن جاءت بناءً على أمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"

وقال "ماتشهار" في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال"، إنه لم يتمكن من الابتسام منذ وقوع الحادث، رغم إبلاغه بأن حالته الجسدية جيدة وأنه سينجو، وإن الأضرار أصبحت تحت السيطرة، موضحاً أن سماعه خبر عودته إلى الإمارات كان اللحظة التي ابتسم فيها للمرة الأولى منذ الحادث.

وأضاف: "ولدهشتي، في صباح اليوم التالي استيقظت من نومي وأُخبرت أنه بناءً على أمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تم استدعائي إلى الوطن، وقد تم نقلي مرة أخرى إلى الإمارات".

وتابع: "منذ الهجوم... بعد أن قيل لي: العملية جسدية جيدة، ستنجو، لا تقلق، الأمر على ما يرام، الأضرار تحت السيطرة، لم أكن قد ابتسمت حتى تلك اللحظة؛ عندما قيل لي إننا سنعود إلى الوطن، ابتسمت".

وقال إنه لا يستطيع التعبير بالكلمات عن امتنانه للطريقة التي جرى بها الاعتناء به وبعائلته، مضيفاً: "لا يمكنني حتى أن أشكر الطريقة التي تم بها رعايتي ورعاية عائلتي".

وأعرب عن تقديره لدولة الإمارات وشعبها، وللصلوات والدعوات التي تلقاها من أشخاص حول العالم.

وقال: "أعلم لماذا يطلق الكثير من الناس على هذا المكان اسم (الوطن)، ولا أستطيع التعبير عن ذلك بالكلمات، ولا يمكنني شكر هذا البلد وشعبهم وصلواتهم وبركات الجميع حول العالم، وبفضل ذلك أنا هنا أتحدث إليكم".