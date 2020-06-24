استئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحة يدعم مبيعات الذهب

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفادت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي بأن استئناف الأنشطة الاقتصادية في دبي، يعدّ داعماً قوياً لعودة التحسن التدريجي إلى مبيعات المشغولات الذهبية، لاسيما مع الاستعداد لاستئناف الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المجموعة، لـ«الإمارات اليوم»، أنها تشهد حالياً استقراراً في عدد أعضائها من التجار، الذي يبلغ عددهم 650 تاجراً، مشيرة إلى زيادة عدد شاشات أسعار الذهب الإلكترونية في الأسواق والمحال إلى 460 شاشة حتى بداية مارس الماضي.

دعم

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن استئناف الأنشطة الاقتصادية في دبي، أخيراً، والسماح للمراكز التجارية «المولات» بالعمل بكامل طاقتها، يعدّان بمثابة داعم قوي لعودة التحسن التدريجي إلى مبيعات المشغولات الذهبية، سواء للمتاجر الموجودة داخل «المولات» أو خارجها، مشيراً إلى أن الإعدادات الجارية لاستئناف الحركة السياحية، خلال الفترة المقبلة، ستكون داعماً قوياً أيضاً لتحسّن مبيعات الذهب.

وأضاف عبدالله أن المجموعة تسجل حالياً استقراراً في عدد أعضائها من التجار، الذي يبلغ عددهم 650 تاجراً، يمثلون معظم شركات ومنافذ تجارة الذهب والمجوهرات في دبي، لافتاً إلى أنه على الرغم من بلوغ فترة إغلاق متاجر الذهب بالإمارة لنحو 30 يوماً، بسبب الإجراءت الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، فإن المؤشرات في أسواق دبي بالنسبة لتجارة الذهب تشير إلى عودة التحسّن التدريجي بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.

الشاشات الإلكترونية

وذكر عبدالله أن مجموعة الذهب والمجوهرات، بالتعاون مع اقتصادية دبي، استطاعت زيادة عدد الشاشات الإلكترونية، التي تتيح عرض متغيرات أسعار الذهب بشكل لحظي في الأسواق ومتاجر الإمارة، من 400 شاشة خلال العام الماضي، إلى 460 شاشة حتى مارس 2020.

وأفاد بأنه توجد خطط لزيادة عدد الشاشات لتصل إلى 500 شاشة مع بداية العام المقبل، خصوصاً أن تلك الشاشات توفر خدمات للمستهلكين في معرفة الأسعار المعتمدة بشكل دقيق قبل اتخاذ قرار الشراء.

انعكاسات

ولفت عبدالله إلى أنه مع استمرار تداعيات «كورونا»، فإن هناك توقعات قوية باستمرار زيادات أسعار المعدن الأصفر، لتصل إلى 1850 دولاراً للأونصة، بحسب مؤشرات سوقية عالمية.

وقال إن تلك التداعيات كانت لها انعكاسات على بطء الطلب في أسواق الذهب والمجوهرات، كما أسهمت في تغيّر أنماط الاستهلاك، حيث تراجع الإقبال على المشغولات، بينما زاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية لأغراض الادخار والاستثمار.

تأثيرات إيجابية

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن مراعاة الجهات الحكومية للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كورونا»، وما تبعها من قرارات، لاسيما تمديد فترات الإعفاء الجمركي المؤقت لواردات المشغولات الذهبية لأغراض التصدير بالجملة من ثلاثة إلى ستة أشهر، كانت لها إسهامات وتأثيرات إيجابية على قطاع تجارة الجملة خلال الفترة الماضية.

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شاشة إلكترونية لعرض أسعار الذهب في متاجر دبي حتى مارس.

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