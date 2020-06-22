"الإمارات ريت" يطالب بالتحقيق في تداولات مشبوهة بعد قفزة في أسهمه

المصدر: مدحت السويفي – دبي

قال صندوق الاستثمار العقاري، «الإمارات ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، إنه تقدم بشكوى لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، لإصدار قرار بالكشف عن هوية المتداولين المشتبه بقيامهم بالعديد من الصفقات المشبوهة على أسهمه.

وأشارت إدارة الصندوق، في إفصاح لبورصة ناسداك دبي، اليوم الاثنين، أنها قامت في 10 مايو الماضي، بإبلاغ المساهمين بأنها وجدت أدلة على وجود تداولات غير طبيعية ونشاط غير منتظم من قبل أحد المتداولين، وجرى إبلاغ الجهات التنظيمية بهذا الأمر.

وفي مايو الماضي أعلنت الشركة أيضاً عن وجود دلائل على نشاط تداول غير سليم ساهم في انخفاض سعر السهم.

وسجل سهم "الإمارات ريت" هبوطاً من 0.57 دولار للسهم في بداية العام الجاري، إلى 0.192 دولار بنهاية تداولات اليوم.

ووفقاً للبيانات المتاحة، فإن سعر السهم يراوح بين 0.7 دولار و0.2 دولار، وذلك خلال عام، لكن في أبريل الماضي، شهد السهم ارتفاعاً كبيراً، وقفز في جلسة واحدة من 0.25 دولار إلى 9.35 دولارات، بنسبة ارتفاع 3640% وسط تداولات ضعيفة بلغت 34 ألف سهم، لكن السهم ما لبث إلى أن تراجع إلى 0.25 دولار في الجلسة التالية، لكن بأحجام تداولات جاوزت المليون سهم.

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