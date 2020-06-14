"الاتحاد للطيران" تشغل رحلات منتظمة من وإلى مطار البحرين الدولي

المصدر: عبير عبد الحليم- أبوظبي

أعلنت "الاتحاد للطيران" عن عزمها تشغيل رحلات من وإلى مطار البحرين الدولي، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر يونيو الجاري.

وأوضح متحدث باسم النقالة ان هذه الرحلة ستربط العاصمة أبوظبي بعاصمة مملكة البحرين، وسيتم تشغيل الرحلات على طائرة بوينغ 9-787.

وأوضح المتحدث ان رحلات المغادرة ستقلع في 19، 21، 26 و28 من شهر يونيو الجاري على رحلة رقم EY 371 من أبوظبي في الساعة 01:30 ظهراً وتصل إلى المنامة في الساعة 01:45.

أما بالنسبة لرحلات العودة فسيتم تسيير الرحلات في 19، 21، 26 و28 من شهر يونيو الجاري. وستقلع الرحلة EY 378 من المنامة في الساعة 03:15 ظهراً، وتصل إلى أبوظبي في الساعة 05:25 عصراً.

ودعا المتحدث المسافرين الراغبين في حجز رحلاتهم مع "الاتحاد للطيران" الى زيارة موقع etihad.com ومراجعة الخيارات المتوافرة والبقاء على اطلاع بمتطلبات الدخول إلى الوجهات، موضحاً ان امكانية حجز الرحلات تتوافر على تطبيق الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على مركز الاتصال التابع لـ"الاتحاد للطيران"

بدولة الامارات أو الحجز عن طريق وكلاء السفر المحليين أو وكلاء السفر على الانترنت.

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