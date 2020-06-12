«طيران الإمارات» تشغّل 4 رحلات إلى القاهرة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات» عن عزمها تشغيل أربع رحلات إلى القاهرة لمساعدة المصريين العالقين في الخارج على العودة إلى بلادهم.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن الرحلات ستعمل من دبي أيام 14 و18 و19 و20 يونيو الجاري، كما يمكن للعملاء مواصلة سفرهم على هذه الرحلات عبر دبي، انطلاقاً من شبكة «طيران الإمارات»، التي تغطي 30 وجهة حالياً في منطقة الخليج ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين. وأضافت أن الحجز متاح على تلك الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر ومكاتب مبيعات «طيران الإمارات» ومراكز الاتصال.

وبيّنت الناقلة أنه سيسمح بالسفر على هذه الرحلات فقط للمواطنين المصريين، وأولئك الذين تنطبق عليهم شروط ومتطلبات دخول مصر، مشيرة إلى أنها تطبق سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أو في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

وذكّرت «طيران الإمارات» عملاءها أن القيود التي تفرضها دول العالم على السفر لاتزال سارية المفعول، وأنها لن تتمكن من قبول المسافرين على رحلاتها، إلا إذا كانت تنطبق عليهم شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.

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