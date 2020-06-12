254 مستثمراً يشترون 101 مليون سهم في «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: مدحت السويفي ■دبي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن شراء 101.73 مليون سهم تقريباً من أسهمه من قبل 254 مستثمراً بتاريخ 28 مايو 2020.

وأوضح البنك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أمس، أنه تم شراء 10.12 ملايين سهم من قبل مستثمر واحد، واصفاً ذلك بأنها عملية الشراء الأضخم من نوعها في هذا التاريخ.

وكانت مصادر من البنك، ذكرت لـ«الإمارات اليوم»، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يطلب سوق دبي المالي إفصاحاً من بنك الإمارات دبي الوطني، على الرغم من أن عملية الاستثمار المذكورة تمثل أقل من 5% من إجمالي أسهم البنك، الذي بلغت أصوله 683 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وجاءت توضيحات «الإمارات دبي الوطني» بهذا الخصوص، بعد الأخبار التي نشرت، أخيراً، عن استحواذ «بنك أوف أميركا» على حصة بنسبة 1.5% من أسهم البنك.

وأكد البنك أن هذه الزيادة في حجم الشراء تأتي تزامناً مع إدراج أسهمه في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من عمليات الشراء هذه، قد تمت من قبل صناديق تتبع مؤشر الأسواق الناشئة.

وكانت الأخبار التي نشرت في وقت سابق أشارت إلى قيام «بنك أوف أميركا» بشراء 100 مليون سهم في بنك الإمارات دبي الوطني، بما يعادل 1.5% من أسهم البنك، بقيمة تبلغ نحو 900 مليون درهم، حيث تمت عملية الشراء لمصلحة محفظة استثمارية تدار من قبل المؤسسة الاستثمارية العالمية.

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