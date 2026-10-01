الاستثمار في الأسواق العالمية أصبح أسهل.. أسهم وصناديق متوافقة مع الشريعة عبر تطبيق EI+

مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الأموال والاستثمارات، أصبح الوصول إلى الأسواق العالمية أكثر سهولة بالنسبة للمتعاملين، خصوصاً مع توفر منصات تتيح تنفيذ عمليات الاستثمار رقمياً ومن خلال الهاتف.

وفي الوقت نفسه، يحرص العديد من المستثمرين على اختيار أدوات استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعل التحقق من طبيعة كل سهم أو صندوق استثمار متداول خطوة مهمة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

وفي هذا السياق، يتيح مصرف الإمارات الإسلامي من خلال خاصية «الثروات» (Wealth) عبر تطبيق EI+ للمتعاملين الوصول إلى مجموعة من الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة التي تم فحصها مسبقاً للتحقق من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إمكانية شراء وبيع هذه الاستثمارات رقمياً ببضع نقرات.

الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يُعد التحقق من توافق الاستثمارات مع أحكام الشريعة الإسلامية من النقاط التي تحظى باهتمام المستثمرين الباحثين عن خيارات تتماشى مع مبادئ الاستثمار الإسلامي، خصوصاً مع تعدد الأسهم والصناديق المتاحة في الأسواق العالمية.

ومن خلال «الثروات» على تطبيق EI+، يتم فحص الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة المتاحة مسبقاً للتحقق من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتساعد هذه الآلية على تبسيط تجربة المتعامل، إذ لا يحتاج إلى إجراء عملية التحقق بنفسه لكل استثمار متاح، ما يمنحه مزيداً من راحة البال عند استكشاف الخيارات الاستثمارية واتخاذ قراراته الخاصة.

الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة عبر EI+

تجمع خاصية «الثروات» بين سهولة الوصول إلى الاستثمارات وتجربة رقمية مبسطة، حيث يمكن للمتعاملين شراء وبيع الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة رقمياً ببضع نقرات.

وتأتي هذه التجربة في إطار التوسع في مفهوم الثروة الرقمية، حيث تتيح التكنولوجيا للمتعامل إدارة مجموعة من خياراته الاستثمارية من خلال الهاتف، بدلاً من الاعتماد على إجراءات معقدة أو خطوات متعددة للوصول إلى الأسواق العالمية.

وبالنسبة للمتعامل الذي يبحث عن الاستثمار في الأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، توفر الخدمة نقطة وصول رقمية إلى الاستثمارات التي تم فحصها مسبقاً من هذه الناحية.

خيارات استثمارية متنوعة في منصة واحدة

ولا تقتصر خيارات «الثروات» على الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة، إذ تشمل أيضاً مجموعة من الخيارات الاستثمارية الأخرى، من بينها الأسهم المحلية، والذهب، والفضة، والصكوك، والصكوك الجزئية، وصناديق الاستثمار.

ويتيح تنوع الخيارات أمام المتعاملين إمكانية استكشاف أدوات استثمارية مختلفة وفق أهدافهم وتفضيلاتهم، بدلاً من حصر الاستثمارات في نوع واحد من الأصول.

ويأتي هذا التنوع في وقت أصبحت فيه إدارة الثروة الرقمية جزءاً من تجربة الخدمات المالية، مع تزايد اهتمام المتعاملين بالوصول إلى خياراتهم الاستثمارية وإدارتها بطريقة أكثر سهولة ومرونة.

رسوم تداول تبدأ من دولارين حتى 10 ديسمبر 2026

ومن أبرز العروض المرتبطة بالاستثمار في الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة المؤهلة والمتداولة بالدولار الأميركي، رسوم تداول تبدأ من دولارين أميركيين فقط.

ويسري هذا العرض لفترة محدودة حتى 10 ديسمبر 2026، وفق المعلومات الخاصة بالخدمة، ما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تجربة رقمية تجمع بين سهولة الاستخدام وتنوع الخيارات الاستثمارية.

كيف تغير التكنولوجيا تجربة الاستثمار؟

أصبح الاستثمار الرقمي يتيح للمتعامل تنفيذ العديد من العمليات من خلال الهاتف، بدءاً من استكشاف الخيارات الاستثمارية وصولاً إلى تنفيذ عمليات الشراء والبيع.

وفي حالة «الثروات» عبر تطبيق EI+، يجتمع هذا الجانب الرقمي مع فحص مسبق للأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة المتاحة للتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبذلك، لا تقتصر التجربة على توفير الوصول إلى الأسواق العالمية، وإنما تركز أيضاً على تبسيط عملية اختيار الاستثمارات المتاحة للمتعاملين الذين يضعون التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن أولوياتهم.

تجربة تجمع بين سهولة الوصول والتوافق الشرعي

يمثل الجمع بين الاستثمار الرقمي، والأسواق العالمية، والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية محوراً رئيسياً في تجربة «الثروات» عبر تطبيق EI+، فمن خلال بضع نقرات، يستطيع المتعامل الوصول إلى الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة المتاحة وشراءها أو بيعها رقمياً، مع الاستفادة من عملية الفحص المسبق للتوافق الشرعي.

ومع رسوم تداول تبدأ من دولارين أميركيين حتى 10 ديسمبر 2026 على الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة المؤهلة والمتداولة بالدولار الأميركي، تقدم الخدمة تجربة رقمية تركز على سهولة الوصول وتنوع الخيارات، مع مراعاة متطلبات الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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