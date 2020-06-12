«تعاونية الاتحاد» تعتزم افتتاح 5 منافذ في دبي قبل نهاية 2020

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت إدارة «تعاونية الاتحاد» بأنها تعتزم افتتاح خمسة منافذ جديدة في دبي قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن المنافذ سترفع من نسب المخزون الاستراتيجي للسلع لديها بنسب متباينة، كما ستتضمن أنماطاً جديدة للتسوّق.

وأوضحت، لـ«الإمارات اليوم»، أن خطط الأفرع الجديدة ستتم في مناطق: الورقاء، البرشاء جنوب، البدع، وشارع حصة، إضافة إلى افتتاح مشروع بمنطقة الطي بمفهوم جديد لنظام «الأوتليت» لبيع السلع بأسعار مخفضة بمعايير الجملة للمستهلكين من مستودع الفرع.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «إدارة (التعاونية) تعتزم افتتاح خمسة منافذ جديدة بمناطق مختلفة في دبي، قبل نهاية العام الجاري»، مبيناً أن «(التعاونية) تعمل حالياً على خطط التنفيذ للمشروعات الخمسة الجديدة، في ظل الظروف الراهنة، بهدف سرعة إنجازها قبل نهاية العام».

وأضاف أن «خطط تنفيذ المشروعات الجديدة ستعمل على رفع نسب المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للتعاونية بنسب متباينة، كما ستواكب نمو الطلب الاستهلاكي في الامارة، وتمد من شبكة أفرعها بشكل أكثر توسعاً في مناطق إضافية بدبي»، لافتاً إلى أن «المناطق التي ستشملها خطط المنافذ الجديدة تتضمن: الورقاء، البرشاء جنوب، البدع، شارع حصة».

وأشار الفلاسي، إلى أن «المشروع الخامس سيتضمن منفذ بمفهوم جديد للتسوّق بمنطقة الطي، ويعمل بنظام (الأوتليت)، ويتيح للمستهلكين الشراء للمنتجات من المستودع بأسعار مخفضة بمعايير الجملة، ولكن دون تقديم خدمات مساعدة إضافية تماثل خدمات الأفرع التقليدية، من حيث مساندة موظفي الأفرع بحمل وتعبئة المنتجات، إذ سيكون المستهلك مسؤولاً عن ذلك، أو الاستعانة بخدمات مدفوعة من حمّالين بالمنفذ».

ولفت إلى أن «المشروع سيوفر نظاماً جديداً وأكثر تنوّعاً، يوفر للمستهلكين سلعاً مختلفة بأسعار مخفضة».

وأضاف أن «(التعاونية) أنجزت، خلال الفترة الأخيرة، سلسلة من المباحثات مع مسؤولي بلدية دبي، حول اختيار مواقع جديدة لإقامة مشروعات مستقبلية إضافية للتعاونية، وتشمل مقترحاً باختيار 17 موقعاً جديداً، وسيتم الإعلان لاحقاً عن النتائج النهائية حول مشروعات تلك المواقع».

وقال الفلاسي إن «أحد المشروعات الذي يتم العمل فيه وفق خطوات متسارعة، وهو مشروع منطقة الورقاء، الذي يقام باسم (الورقاء سيتي مول)، وبلغت نسب الإنجاز فيه، أخيراً، نحو 92 %، فيما تبلغ كلفته نحو 215 مليون درهم»، لافتاً إلى أنه مع إنجاز المشروع من المنتظر أن يسهم في رفع المخزون السلعي الاستراتيجي للتعاونية بنسبة 20%.

وأشار إلى أن «الورقاء سيتي مول» يتكون من طابقي سرداب وطابق أرضي وطابق أول وطابق مكاتب، بمساحة بناء إجمالية مقدارها 673.2 ألف قدم مربعة، مع تخصيص مواقف سيارات بعدد يصل إلى 671 موقفاً، منها 224 في طابق السرداب الثاني، و224 موقفاً في طابق السرداب الأول، و223 موقفاً في الطابق الأرضي.

وتابع: «يحتوي المول على عدد 44 محلاً تجارياً بمساحة 56.6 ألف قدم مربعة، موزعة على الطابقين الأرضي والأول بعدد 26 محلاً في الطابق الأرضي، وعدد 18 محلاً في الطابق الأول، فيما تم تخصيص الطابق الثاني من المبنى لمكاتب إدارة تعاونية الاتحاد على مساحة تصل إلى 55 ألف قدم مربعة، لافتاً إلى أن المشروع، الذي سيكون في منطقة الورقاء الثالثة، يقع بإطلالة مباشرة على شارع طرابلس، بما يلبي الطلب الاستهلاكي لعدد كبير من المستهلكين الموجودين في تلك المناطق». وأضاف أن «إجمالي عدد المتعاملين ببطاقات الولاء والتخفيضات الخاصة بالتعاونية تحت اسم (تميز) تجاوز 800 ألف متعامل، يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي المتعاملين في أفرع التعاونية وبنسب تتجاوز 89%».

وأشار إلى ان «(التعاونية) لديها خطط متعددة لطرح خدمات ذكية بفروعها خلال العام المقبل، ما يمكن المستهلكين من استخدام منصة تطبيق التعاونية لخدمات أكثر تنوّعاً، مثل إجراء مقارنات بين عمليات الإنفاق الشهري والأسبوعي للمستهلكين، بما يساعدهم على استخدام أساليب التسوّق الذكي».

المنافذ الجديدة تتضمن: الورقاء والبرشاء جنوب والبدع وشارع حصة ومنطقة الطي.

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