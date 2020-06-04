سياحة دبي: استقبال السياح قريباً ضمن المرحلة الثانية لفتح الأسواق

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إن الإمارة مستعدة وجاهزة للانطلاق إلى المرحلة الجديدة للترحيب بضيوفها مجدداً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية لإعادة فتح السوق ستبدأ قريباً وتتمثل في استقبال السياح الذين سيزورون عائلاتهم أو لديهم اجتماعات على أن تبدأ السياحة الترفيهية من بعض الدول.

وقال المري في لقاء عقد عن بعد مع شركاء القطاع حول آخر المستجدات المتعلقة بالتوجيهات الخاصة باستمرار افتتاح مختلف الأنشطة في المدينة، إنه تم البدء بالفتح التدريجي للمنشآت الفندقية وبيوت العطلات بناء على ضوابط صارمة.

وذكر المري خلال اللقاء الذي تناول مستقبل السفر وإعادة الزخم إليه، فضلاً عن استعداد دبي لاستقبال الزوار مجددا وكذلك المبادرات الترويجية التي تضمن بقاء دبي كوجهة سياحية مفضلة لدى الجميع، أن الدائرة نشرت على موقعها الشبكي جميع اشتراطات وضوابط التشغيل لمختلف المنشآت السياحية بما في ذلك النشاطات المشمولة وغير المشمولة.

وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات تخضع للتقييم، حيث نراقب الظروف ونتوقع تحديث هذه الإجراءات بشكل دوري بناء على قرارات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال: إن "دبي مدينة استثنائية فهي تطبق أعلى معايير السلامة في كل مراحل السفر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وسيكون هناك تدرج في فتح الأسواق حسب استعداد كل دولة من دول العالم"، لافتاً إلى أن "استقبال السياح مجدداً سيأخذ في عين الاعتبار كل التغييرات".

وبين أن "العديد من دول العالم أعلنت عن فتح أسواقها أو تاريخ إعادة الفتح ونحن على اتصال معها، وسنبدأ مع هذه الدول عندما نكون جاهزين".

وأوضح "على سبيل المثال في بعض الأسواق على غرار السوقين الروسية والصينية كنا نجد طلباً أكبر على حجوزات المجموعات، لكننا نتوقع أن يكون السفر بشكل فردي أو برفقة العائلة في هذه المرحلة".

وقال "سمعنا من طيران الإمارات أنهم سيتيحون الحجوزات عبر الإنترنت مجدداً في شهر يوليو المقبل" مشيراً إلى أن "التنسيق مع طيران الإمارات مستمر فهي مع شركة فلاي دبي تعتبر شريكاً أساسياً بالنسبة لنا".

وتابع "دبي تتمتع بمرونة كبيرة وهي قادرة في ظل قيادتها للعودة بقوة والحفاظ على مكانتها المتميزة في طليعة الوجهات السياحية في العالم".

وأوضح أنه "من المهم جداً إعادة الثقة بالقطاع السياحي ونحن نركز على العوامل الرئيسة تضمن نجاح دبي، وهناك مؤشرات إيجابية جداً، فالإمارة ضمن أكثر 5 وجهات تفضيلاً للسياح الذين يرغبون بزيارتها خلال الأشهر المقبلة".