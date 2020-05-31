«الاتحاد للطيران» تستعد لتشغيل رحلاتها المنتظمة مطلع يوليو

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت «شركة الاتحاد للطيران» أنها تستعد لتشغيل رحلاتها المنتظمة، بدءاً من الأول من يوليو المقبل، في وقت بدأت فيه تلقي حجوزات السفر.

وقال متحدث باسم الشركة، في تصريحات صحافية أمس، إن تعليق رحلات الركاب من دولة الإمارات وإليها لايزال ساري المفعول، موضحاً أنه تم اتخاذ هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد-19»، ويخضع للمراجعة المستمرة.

وأضاف المتحدث أن تشغيل الرحلات المقبلة سيكون تدريجياً، وذلك في ضوء قيود السفر الموضوعة، مشيراً إلى أنه يمكن للمسافرين الحجز حالياً على الوجهات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للناقلة.

وأكد أن «الاتحاد للطيران» ستزيد عدد الرحلات الخاصة طوال يونيو المقبل، والتي تشغلها من أبوظبي إلى عدد من الوجهات الرئيسة حول العالم، فضلاً عن رحلات الربط بين المملكة المتحدة وأستراليا.

وشدد على أن الناقلة تواصل التزامها الكامل بالتوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات والحكومات الدولية والسلطات التنظيمية والصحية، وأن تشغيل الرحلات مرهون برفع قيود السفر في مختلف أنحاء العالم، إذ تقوم الناقلة بدورها في المساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولفت إلى أنه، وحرصاً على سلامة المسافرين على متن «الاتحاد للطيران»، قد طبقت الشركة برنامج تعقيم شاملاً لكل نقاط عبور المسافرين، ويشمل: خدمات الطعام، والتنظيف العميق للطائرات والمقصورات، والفحص الحراري، والفحص الصحي.

وذكر أن مراكز الاتصال، التابعة لـ«الاتحاد للطيران»، تشهد ضغطاً كبيراً من المكالمات في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه يتعين على المسافرين، الذين حجزوا رحلاتهم مع وكيل سفر، التواصل مباشرة مع وكيل سفرهم، لإجراء أي عمليات تعديل أو إلغاء.

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