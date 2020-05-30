الذهب يتراجع.. ومتعاملون يترقبون انخفاضات سعرية إضافية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات راوحت قيمتها بين درهم ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة المشغولات الذهبية والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن الانخفاضات السعرية لم تكن محفزة للطلب في الأسواق، لافتين إلى تفضيل المتعاملين تأجيل قرارات الشراء ترقباً لانخفاضات سعرية إضافية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 208.5 دراهم بانخفاض قيمته درهمان، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 196 درهماً بتراجع بلغ 1.25 درهم.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 187 درهماً بانخفاض قيمته 1.25 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 160.25 درهماً، بتراجع بلغ درهماً.

وقال رئيس «شركة سيرويا للمجوهرات»، تشاندو سيرويا، إن عطلة عيد الفطر لم تشهد نسب النمو المتوقعة للمبيعات، إذ شهدت إقبالاً طفيفاً على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، وذلك بسبب تأجيل عدد من المتعاملين قرارات الشراء، وترقبهم تسجيل أسعار الذهب معدلات انخفاض كبيرة خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن غياب الحركة السياحية عن الأسواق، بفعل التدابير الاحترازية وتوقف حركة الطيران والسياحة عالمياً، الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، أسهم في عدم تسجيل المبيعات معدلات نشاط كبيرة.

ورأى أن توجه عدد كبير من اقتصادات دول العالم لاستئناف أنشطة قطاعاتها الاقتصادية بشكل موسع، سيدعم تسجيل أسعار الذهب انخفاضات بنسب متباينة خلال الفترة المقبلة، ما يحسن المبيعات، ويحفز المتعاملين على الشراء بمعدلات أكبر محلياً.

من جهته، قال رئيس «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إنه وعلى الرغم من تسجيل أسعار الذهب معدلات تراجع خلال الأيام الماضية، فإنها لم تكن محفزة على استقطاب عدد كبير من المتعاملين للشراء، مع تأجيل معظمهم قرارات الشراء ترقباً لانخفاضات أكبر.

وأضاف أن الأسواق تشهد معدلات طلب طفيفة على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، في وقت لم تؤثر فيه عطلة عيد الفطر في تنشيط حركة الإقبال.

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في «شركة دي دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، إن الانخفاضات التي سجلتها أسعار الذهب، أخيراً، تأتي بعد أسبوعين من تسجيل ارتفاعات متتالية. ولفت إلى أن الأسواق في ظروف استثنائية، مع وجود حالة حذر لدى المتعاملين في الإقبال على الشراء، وتفضيل الانتظار، أملاً في ارتداد سعري إضافي للذهب، وتحسن المبيعات بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة.

208.5

دراهم، سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً.

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