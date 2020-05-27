اشتراطات تشغيل "الصالونات" وخدمات "صف السيارات" في الفنادق

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي "دبي للسياحة" بأنه تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا تم تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي.

ووفقاً لتعميم موجه لأصحاب المنشآت الفندقية، شمل العديد من الإجراءات والضوابط، فإنه يجب على مقدمي الخدمات ارتداء الكمامات ودروع حماية الوجه والملابس الطبية بالمواصفات الخاصة بالحماية عند تقديمهم أي نوع من الخدمات، وآلا تقل المساحة المخصصة بين كراسي الحلاقة عن مترين، وإلزامية فحص درجة الحرارة عند الوصول ومنع المتعاملين الذين تظهر لديهم الأعراض من الدخول، بحيث تعمل الصالونات بسعة 50% كحد أقصى، على أن يتم الحجز المسبق للخدمات أو عن طريق شراء تذاكر الخدمات فقط.

وبالنسبة للخدمات المسموح بها، فتشمل الشعر والأظافر فقط، ولا تشمل عمليات تنظيف الوجه، التدليك، والحمام المغربي وجميع خدمات الحمامات وخدمات السبا، كما أن هذه الخدمات المذكورة غير مسموحة أيضا دَاخل الغرف في الفندق وفي حال طلبها إلى المنازل.

وشدد التعميم على إجراء عملية تطهير الأسطح المستخدمة والكرسي بعد الاستخدام من قبل كل زبون، مع تشجيع المتعاملين على غسيل وتعقيم أياديهم قبل وبعد الاستخدام، وإزالة جميع مناطق الانتظار والجلوس داخل أو أمام الصالونات ومحلات الحلاقة الرجالية، والاستخدام الإلزامي للبياضات وجميع المعدات ذات الاستخدام الواحد، وتعقيم المعدات بعد كل استخدام أو وفقا لإرشادات إدارة الصحة والسلامة من بلدية دبي

وبالنسبة لخدمات صف السيارات فعلى جميع الموظفين ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات، والالتزام بتغيير القفازات وتعقيم اليدين بعد كل خدمة صف للسيارة، ومن المتطلبات التشغيلية الأخرى، استخدام أغطية يمكن التخلص منها للمقاعد وعجلات القيادة، والتنظيف والتطهير المنتظم لمرافق خدمة صف السيارات والمعدات وأسطح السيارة التي تتم ملامستها باستمرار.

كما يجب على خدمة صف السيارات توفير مناديل معقمة تُستخدم قبل تسليم السيارة لمسح عجلة القيادة ومقبض ناقل الحركة "مقبض التروس"، وأي سطح آخر يتم ملامسته من قبل الموظف مثل مفاتيح السيارة، ويجب على عامل خدمة صف السيارات إبقاء تكييف السيارة قيد التشغيل لبعض الوقت قبل تسليم المركبة للمتعامل) مع إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة لضمان تجديد وتنقية الهواء.

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