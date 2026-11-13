«دبي الجنوب» تدشن مركز «فورد» للعمليات التجارية

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير رئيس يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وضع حجر الأساس لمركز «فورد» الجديد للعمليات التجارية والخدمات الفنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية.

وأفادت «دبي الجنوب» في بيان أمس، أن المركز الجديد الممتد على مساحة 4368 متراً مربعاً، سيجمع فرق عمل «فورد» في دولة الإمارات المعنية بتطوير المنتجات والجودة والتدريب والعمليات التشغيلية، وذلك ضمن بيئة عمل موحدة تعزز التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات، وترتقي بمستوى الدعم المقدم إلى شركاء التوزيع والجهات المعنية والعملاء في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيحتضن المركز أيضاً برنامج «فورد» للتحقق من أداء المركبات في ظروف الاستخدام الفعلية بالأسواق المحلية، الذي يشرف عليه فريق الجودة، ويعتمد على ملاحظات المتعاملين وتجارب الاستخدام لرصد مؤشرات مشكلات الضمان في مراحل مبكرة، وتطوير الحلول التي تراعي الظروف المناخية وطبيعة القيادة واحتياجات العملاء في المنطقة.

وحضر حفل وضع حجر الأساس، المدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب»، نبيل الكندي، والمدير التنفيذي لمنطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية، محسن أحمد، ورئيس «فورد» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رافي رافيتشاندران، والمدير العام لقسم تطوير المنتجات لدى مجموعة «فورد» للأسواق العالمية، زياد دلالة.

وقال المدير التنفيذي لمنطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية، محسن أحمد: «إن استثمار (فورد) يعكس ثقتها بـ(دبي الجنوب) وجهة استراتيجية لتطوير أعمالها، ويشكل المركز الجديد إضافة نوعية إلى منظومة قطاع السيارات لدينا، من خلال استقطاب أنشطة متخصصة في تطوير المنتجات والجودة والتدريب، ونواصل التزامنا بتوفير البنية التحتية وبيئة الأعمال التي تواكب الاحتياجات المتطورة لشركائنا، وتدعم خططهم وطموحاتهم على المدى الطويل».

من جانبه، قال رئيس «فورد» في الشرق الأوسط وشمال لإفريقيا، رافي رافيتشاندران: «إن وضع حجر الأساس لهذا المركز يمثل محطة مهمة في مسيرة التزام فورد طويل الأمد تجاه دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيسهم المركز الجديد في تعزيز كفاءة عملياتنا الإقليمية، وتسريع التعاون بين فرق العمل، وتطوير قدرتنا على تحليل المعلومات والاستجابة لاحتياجات شركاء التوزيع والمتعاملين».