حملة لاستدعاء 522 مركبة «فورد» و«لينكون»

تنفذ شركتا «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز»، وكيلا سيارات «فورد» و«لينكون» في دولة الإمارات، حملة استدعاء تشمل 522 مركبة من طراز «فورد إكسبيدشن»، و«فورد إف سوبر ديوتي»، و«فورد F-150»، و«لينكون نافجيتور»، والمصنعة في الولايات المتحدة الأميركية من موديلات 2021 و2022 و2023.

وأوضحت بيانات الحملة أن أسباب الاستدعاء ترجع إلى إمكانية تعرض حاجب الهواء الخاص بفتحة السقف للانفصال جزئياً أو كلياً في السيارات المشمولة، مشيرة إلى أنه يمكن للمتعاملين ملاحظة ابتعاد حاجب الهواء عن الجزء الأمامي من فتحة السقف عند فتحها أو إغلاقها.

ووفقاً للبيانات فإن المتعاملين قد يلاحظون صدور صوت هواء أو اهتزاز أثناء القيادة عند إبقاء فتحة السقف مفتوحة، وفي حال انفصال حاجب الهواء أثناء السير فقد يؤدي ذلك إلى تشكيل خطر على مستخدمي الطريق وزيادة احتمالية وقوع حادث.

وأفادت بيانات الاستدعاء، بأن شركتي «الطاير للسيارات»، و«بريمير موتورز»، ستعملان على فحص حاجب الهواء لفتحة السقف وإجراء الإصلاحات اللازمة إن وجدت، مع التحقق من أن جميع المشابك الـ13 مثبتة بإحكام، على أن يتم تنفيذ جميع إجراءات الخدمة للمركبات المشمولة بالحملة مجاناً، من دون تحميل المتعاملين أي تكاليف.