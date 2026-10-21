«تسلا» تتيح حجز سيارتها الجديدة بالإمارات.. بمقدّم مليون و20 ألف درهم

أتاحت شركة «تسلا» عبر موقعها الإلكتروني في الإمارات حجز سيارتها «رودستر» الجديدة كلياً بفئتي «بيرفورمانس» و«ثروست»، بإجمالي دفعات حجز يصل إلى مليون و20 ألف درهم للفئة الثانية، فيما خصصت نسخة «روكيت» المزودة بنظام للطيران للدعوات فقط.

وبحسب صفحة الحجز، يتطلب حجز فئة «ثروست» دفع 20 ألف درهم فوراً، ومليون درهم إضافية خلال 10 أيام، مع قصر الطلب على سيارة واحدة لكل عميل نظراً لمحدودية توافرها.

ولم تعلن الشركة السعر النهائي للسيارة، إذ توضح اتفاقية الحجز أن الخيارات والمواصفات والتجهيزات لا تزال قيد التطوير، ولذلك لا يمكنها تأكيد سعر الشراء حالياً. وتمثل المبالغ المطلوبة دفعات للحجز، وليست الثمن النهائي.

وتوضح الشركة أن الحجز لا يصبح نهائياً قبل استلام الدفعات، ويكون عرضة للإلغاء إذا لم يُستكمل السداد خلال المهلة المحددة، كما تحتفظ بحق إلغاء الطلبات المكررة.

أما فئة «بيرفورمانس»، فيبلغ إجمالي دفعات حجزها 210 آلاف درهم، موزعة على 20 ألف درهم عند تقديم الطلب، و190 ألفاً خلال 10 أيام.

وتأتي الفئتان بمقعدين، وتضم «بيرفورمانس» أنظمة ديناميكا هوائية نشطة ونظام شفط متعدد الأوضاع لتعزيز التماسك، فيما تضيف «ثروست» دافعات غاز بارد خلفية تقول الشركة إنها تتيح التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة، أي نحو 97 كيلومتراً في الساعة، خلال أقل من ثانية.

وفي المقابل، تعرض «تسلا» نسخة ثالثة باسم «روكيت»، بمقعد واحد ونظام للطيران، وتصفها بأنها متاحة «بدعوة فقط»، أي أن الحصول عليها يتطلب دعوة خاصة من الشركة ولا يخضع للحجز العام المتاح للفئتين الأخريين.

وتستخدم هذه النسخة دافعات موزعة حول هيكلها لدعم الحركة إلى الأمام والأعلى والتحكم بالدوران، مع تنبيه الشركة إلى أنها غير معتمدة للاستخدام على الطرق العامة، وغير متاحة في جميع المناطق.