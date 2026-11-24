مادة إعلانية

نظمت جيتور الإمارات، الموزعة حصرياً من قبل مجموعة إيليت القابضة، تجربة قيادة حصرية لسيارةجيتور F700 الجديدة كلياً في منتجع باب الشمس، جمعت نخبة من الصحفيين المتخصصين في قطاع السيارات وممثلي وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى، وأتاحت لهم فرصة استكشاف أول بيك أب من جيتور وتجربتها عن قرب، وذلك قبل تقديمها الرسمي على مستوى المنطقة.

وفي أجواء الصحراء العربية، استعرضت الفعالية إمكانات F700 من خلال عروض تعريفية بالسيارة وجولات لاستكشاف تفاصيلها، ومقابلات إعلامية، إلى جانب جلسات قيادة تجريبية مخصصة، أتاحت للضيوف التعرف على أدائها وتقنياتها وتجهيزاتها الفاخرة وقدراتها على الطرق الوعرة، ضمن أجواء تعكس روح المغامرة التي تجسدها السيارة.

وتأتي هذه المعاينة في وقت يشهد فيه السوق الإماراتي تزايداً في الطلب على السيارات التي تجمع بين المرونة لتلبية مختلف أنماط الحياة، والتكنولوجيا المتطورة، والراحة والرفاهية، إلى جانب القدرات الحقيقية على مختلف التضاريس. وانطلاقاً من هذه التطلعات المتنامية، تمثل F700 دخول جيتور إلى فئة شاحنات البيك أب، مقدمةً مزيجاً يجمع بين الأداء المدعوم بالتقنيات الكهربائية، والابتكار الذكي، والعملية في الاستخدام اليومي.

وفي تعليقه على الفعالية، قال السيد سامر كوستانتين، المدير الإقليمي للمبيعات في جيتور الإمارات:

”يشهد السوق الإماراتي تطوراً مستمراً، مع تزايد تطلعات العملاء نحو سيارات تجمع بين القدرات العالية والتكنولوجيا والراحة وروح المغامرة في آنٍ واحد. وقد طُوّرت F700 لتلبية هذه التطلعات، من خلال جمعها بين الأداء الهجين المتطور ومستويات الفخامة الراقية والمرونة الاستثنائية.“

”ومن خلال تجربة القيادة الحصرية هذه، حرصنا على إتاحة الفرصة لشركائنا من الإعلاميين وصنّاع المحتوى للتعرف على السيارة واختبارها عن قرب، واستكشاف ما يقف وراء أول شاحنة بيك أب من جيتور من ابتكار وهندسة متطورة ومزايا تلائم مختلف أنماط الحياة.“

لمحة عن جيتورF700

التفاصيل المواصفات شاحنة بيك أب هجينة فاخرة قابلة للشحن الخارجي فئة السيارة محرك هجين قابل للشحن الخارجي بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني منظومة الدفع 665 كيلوواط (904 حصان) القوة الإجمالية 1,135 نيوتن متر عزم الدوران يصل إلى 1,000 كيلومتر مدى القيادة الإجمالي دفع رباعي كهربائي ذكي نظام الدفع 8 وضعية للقيادة على مختلف التضاريس، وقدرة خوض المياه بعمق يصل إلى 900 ملم، وقدرة سحب تصل إلى 3.5 طن القدرات







وفي المقصورة، ترتقيF700 بمستويات الراحة التي توفرها شاحنات البيك أب، مستلهمةً مزايا السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، من خلال استخدام مواد فاخرة، وشاشات رقمية متطورة، وتقنيات اتصال ذكية، ومقاعد مزودة بخاصيتي التهوية والتدليك، وثلاجة مدمجة، وفتحة سقف بانورامية. وتتكامل هذه التجهيزات لتجعل منF700 خياراً مميزاً للعملاء الباحثين عن القدرات العالية والفخامة في آنٍ واحد.

وقد أتاحت الفعالية للإعلاميين وصنّاع المحتوى فرصة حصرية لاستكشاف F700 وتجربتها عن قرب، والتعرف على ما تقدمه أول بيك أب من جيتور من أداء وتقنيات وقدرات متطورة.

وتتوفرF700 حالياً للحجز المسبق عبر شبكة صالات عرض جيتور الإمارات ومن خلال القنوات الإلكترونية، وذلك قبل تقديمها الرسمي على مستوى المنطقة، بأسعار تبدأ من 169,000 درهم إماراتي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

للمزيد من المعلومات وآخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jetouruae.com أو متابعة حساب @jetouruae على وسائل التواصل الاجتماعي.