دبي – الإمارات اليوم

أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي» ومنصة «دوبيزل للسيارات» توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تقديم مزايا وخدمات لمتعاملي المصرف الراغبين في شراء المركبات أو بيعها في دولة الإمارات، تشمل خصومات على فحوصات السيارات وأسعاراً تفضيلية لتقييمها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى حلول التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وبموجب المذكرة، يحصل متعاملو «الإمارات الإسلامي» على خصم بنسبة 15% على فحوصات المركبات قبل الشراء، بنوعيها القياسي والمتقدم، التي توفرها «دوبيزل للسيارات».

ويغطي الفحص القياسي 120 نقطة، فيما يشمل الفحص المتقدم 240 نقطة، ويجريهما ميكانيكيون معتمدون، مع إتاحة تنفيذ الفحص في موقع المتعامل وتقديم تقرير رقمي مفصل عن حالة المركبة والمشكلات المحتملة فيها.

كما تتضمن الشراكة أسعاراً تفضيلية لتقييم المركبات للمتعاملين الذين يمولون شراء سياراتهم عبر «الإمارات الإسلامي»، بما يساعدهم على التعرف إلى قيمتها السوقية قبل إتمام عملية الشراء.

وفي ما يتعلق ببيع المركبات، تتيح الشراكة لمتعاملي المصرف الاستفادة من خدمة البيع المُدار التي تقدمها «دوبيزل للسيارات»، والتي تتولى من خلالها المنصة إدارة مراحل البيع، بدءاً من فحص المركبة وتصويرها بزاوية 360 درجة، مروراً بالتحقق من المشترين وتنظيم تجارب القيادة، وصولاً إلى نقل الملكية وإتمام الدفع.

وتتيح الخدمة للبائعين عدم تحمل تكاليف مسبقة، على أن تستحق الرسوم بعد إتمام عملية البيع، فيما تشمل المزايا المعلنة الإعفاء من رسوم التسجيل في الخدمة.

وتشمل الشراكة أيضاً ربط المتعاملين بحلول تمويل السيارات التي يقدمها «الإمارات الإسلامي» والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، على أن تخضع طلبات التمويل لتقييم المصرف واستيفاء شروط الأهلية والحصول على الموافقة اللازمة.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، محمد الهادي، إن الشراكة تهدف إلى مساعدة المتعاملين على اتخاذ قرارات مدروسة خلال مراحل شراء السيارة أو بيعها، من خلال الجمع بين خدمات الفحص والتقييم والبيع وإمكانية الحصول على حلول تمويل متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

من جانبه، قال المدير التجاري في «دوبيزل للسيارات»، حسين رفعت نجاد، إن التعاون يستهدف تسهيل الوصول إلى خدمات فحص المركبات وتقييمها، إلى جانب حلول البيع المُدار، بما يوفر للمتعاملين مزيداً من الوضوح والمرونة خلال إجراءات شراء السيارات وبيعها.