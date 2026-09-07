«إعمار»: مواقف سيارات «دبي سكوير مول» مكيّفة

كشفت «دبي سكوير»، وجهة التجزئة والضيافة والأعمال، عن رؤيتها لتطوير بيئة مواقف سيارات مكيّفة مع تصميم داخلي متكامل، لتمتد جودة الوجهة إلى ما قبل دخول المول، ويصبح الوصول والمغادرة جزءاً من تجربة الزائر المتكاملة.

ويجمع التصور المقترح بين أنظمة التكييف والتشطيبات الداخلية، والأسقف، والإضاءة، والإرشاد المكاني والتفاصيل المعمارية، ضمن تجربة واحدة متجانسة. والهدف هو أن يشعر الزوار بجودة «دبي سكوير» منذ لحظة الوصول، وأن تكون رحلة الانتقال من السيارة إلى الوجهة بسيطة وهادئة وسلسة.

وقال مؤسس «شركة إعمار العقارية»، محمد العبار: «في (دبي سكوير)، يجب أن تبدأ تجربة المتعامل قبل مدخل المول. وينبغي أن تكون مواقف السيارات مريحة وسهلة الاستخدام وجميلة التصميم، لا مجرد عنصر ثانوي. فكل جزء من الرحلة، من الوصول إلى المغادرة، يجب أن يعكس جودة الوجهة».

يذكر أن «إعمار العقارية» أعلنت عن «دبي سكوير» في ديسمبر 2025 بوصفه أول مركز تسوق في العالم مصمماً وفق مفهوم «القيادة عبر المول»، ضمن رؤية تقوم على تكامل وسائل النقل والشوارع الصديقة للمشاة وتجارب التجزئة من الجيل الجديد.

ويهدف «دبي سكوير» إلى وضع معيار جديد لكيفية تعامل الوجهات التجارية الكبرى مع مواقف السيارات، ليس كمنطقة خدمية منسية، بل كجزء من الوجهة نفسها. وتمتد وجهة «دبي سكوير» على مساحة 2.6 مليون متر مربع ضمن مشروع «دبي كريك هاربور»، الذي تبلغ قيمته 180 مليار درهم.