«دبي المالي» يحقق 3 مليارات درهم مكاسب خلال جلستين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم ووام

واصل سوق دبي المالي، أمس، تحسنه لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية، الأمر الذي رفع من إجمالي ربحية القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى نحو ثلاثة مليارات درهم خلال جلستين.

وكان واضحاً قبل بداية التعاملات تواصل الاتجاه الصاعد للسوق، وذلك من خلال الفارق الكبير بين عروض أسعار البيع على شريحة من الأسهم، مقارنة مع إغلاقاتها في اليوم السابق، ومع انطلاق جلسة أمس، اتسعت رقعة اللون الأخضر على شاشة العرض.

ومع استمرار التحسن في جلسة منتصف الأسبوع، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوى 1920 نقطة تقريباً، بزيادة نسبتها 0.41% مقارنة مع اليوم السابق.

وشملت قائمة الأسهم الرابحة: سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع إلى 8.77 دراهم، إضافة إلى سهم «الاتحاد العقارية» الذي بلغ مستوى 30 فلساً، وسهم «ديار» 26 فلساً، في حين سيطر الاستقرار على حركة سهم «إعمار» الذي اكتفى بالإغلاق دون تغيير عند 2.40 درهم.

وعلى مستوى السيولة المتداولة، فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوق دبي المالي نحو 182 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 188 مليون سهم، نفذت من خلال 3622 صفقة.

إلى ذلك، أكدت شركة سوق دبي المالي أنها لا تمتلك أية معلومات بخصوص دمج محتمل مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، يتعين الإفصاح عنها، مشددة على التزامها التام بقواعد الإفصاح والشفافية.

وأوضحت الشركة في بيان إلى سوق دبي المالي، أمس، أنها ستفصح عن أي أمور قد يكون لها تأثير في حركة تداول السهم في السوق، وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية المطبقة لدى السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع.

«السوق»: ملتزمون بشكل تام بقواعد الإفصاح والشفافية.

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