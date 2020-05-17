اقتصادية دبي: تجديد 33.8 ألف رخصة تجارية تلقائياً خلال 4 أشهر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت اقتصادية دبي نتائج متميزة لخدمة «التجديد التلقائي» للرخص التجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020.

وأفادت في بيان لها أمس، بأنها أنجزت 33 ألفاً و874 معاملة تجديد تلقائي، لتستحوذ على 68% من إجمالي معاملات التجديد خلال الفترة المذكورة، التي بلغت 49 ألفاً و997 معاملة، ما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وتوزعت الرخص المجددة تلقائياً على حسب النشاط، جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 73%، ثم المهنية بنسبة 24%.

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أن معاملات التجديد التلقائي شهدت نمواً بنسبة تصل إلى 62% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019 التي شهدت تجديداً تلقائياً لـ21 ألفاً و41 معاملة.



حوافز اقتصادية

ودعت اقتصادية دبي مختلف قطاعات الأعمال للاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في 12 مارس الماضي، لدعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي، والتي جعلت من عملية تجديد واستخراج الرخص أكثر سهولة ومرونة، بحيث تتيح الحزمة تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، لتسهيل مزاولة الأعمال وتخفيف الاشتراطات الحكومية، إضافة إلى تقديم خيار التقسيط السهل لمدة 12 شهراً لرسوم التجديد دون الحاجة إلى دفعة أولى.



مدينة لا ورقية

وأكدت أن الإقبال على خدمة «التجديد التلقائي»، يعكس التقدم في الجهود المبذولة والرامية إلى تنفيذ استراتيجية دبي مدينة لا ورقية بحلول عام 2021، حيث تعد الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي.

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