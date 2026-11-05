تأكيدا لما نشرته "الإمارات اليوم".. إطلاق مبادرة "استأجر الآن وادفع لاحقًا" في دبي

أعلنت دائرة الأراضي الأملاك بدبي، رسميا، إطلاق مبادرة "استأجر الآن وادفع لاحقا"، بصفة حصرية مع بطاقة الائتمان التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.

وبحسب موقع الدائرة فإن المبادرة تتيح سداد الإيجار السنوي بأقساط شهرية مريحة، على 6 أو 12 قسطًا شهريًا، بينما يستلم المالك المبلغ المتفق عليه الذي تغطيه الخدمة مقدمًا.

وكانت "الإمارات اليوم" قد نشرت في أغسطس الماضي خبرا عن اعتزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إطلاق مبادرة نوعية للتأجير الميُسّر، تتمثل في خدمة «استأجر الآن وادفع لاحقاً» (Rent Now, Pay Later)، بالتعاون مع أحد البنوك المحلية،، في خطوة تستهدف توفير حلول أكثر مرونة للمستأجرين، وتعزيز سهولة الوصول إلى السكن.

وقالت المصادر وقتها لـ «الإمارات اليوم»، إن المبادرة تتيح للأفراد استئجار الوحدات السكنية من دون سداد القيمة الإيجارية الكلية مقدماً، على أن يتم سدادها لاحقاً بالتقسيط على فترات تصل إلى 12 شهراً، دون تطبيق أي فوائد على المستأجر جراء عملية التقسيط، وذلك وفقاً للآلية التي يجري إعدادها حالياً.

وأوضحت المصادر أن الآلية المتبعة في الخدمة العقارية الجديدة تتمثل في أن اختيار المستأجر للعقار الذي يرغب في استئجاره، ثم يدفع البنك كامل القيمة الإيجارية السنوية للمالك، على أن يقسط المستأجر بدوره المبلغ مع البنك بـ «صفر فوائد» على فترات زمنية مرنة تصل إلى 12 شهراً.

تفاصيل الخدمة

أوضحت الدائرة أن الخدمة تتيح للمستأجرين المؤهلين اختيار خطة تقسيط على 6 أو 12 شهراً، وفقاً لمعايير الأهلية والتقييم الائتماني لدى بنك الإمارات دبي الوطني، مع استمرار إتاحة خيار سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة.

وأفادت بأن الخدمة تغطي المبلغ المتفق عليه مع المالك، سواء كان يمثل القيمة الإيجارية السنوية كاملة أو جزءاً منها، فيما يتولى البنك إدارة دفعات المستأجر اللاحقة، بصورة مستقلة عن العلاقة بين المالك والمستأجر.

ونوهت إلى أن خطة التقسيط لا تشمل مبالغ التأمين، وأن المالك يتسلم المبلغ الذي تغطيه الخدمة مقدماً، دون الحاجة إلى انتظار الدفعات الشهرية التي يسددها المستأجر.

تفعيل الخدمة

أضافت أن تفعيل الخدمة يبدأ من المالك، الذي يتعين عليه إنشاء عقد إيجاري سكني جديد أو تجديد عقد قائم عبر تطبيق «دبي ريست»، ثم اختيار خدمة «استأجر الآن وادفع لاحقاً»، وتحديد المبلغ المتفق عليه مع المستأجر.

أشارت إلى أن الخطوة التالية تتمثل في أن يُدخل المالك رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الصحيح واسم صاحب الحساب، ثم يوقع العقد ويرسله إلى المستأجر لمراجعته والموافقة عليه.

أما الخطوة الثانية، يتلقى المستأجر إشعاراً بعرض الخدمة، ويراجع بيانات العقد ويعتمدها، ثم يسدد باستخدام بطاقة ائتمانية مؤهلة من بنك الإمارات دبي الوطني، ويختار إحدى خطط التقسيط المتاحة لمدة 6 أو 12 شهرا، ومن ثم تأكيد الدفع بنجاح، وإتاحة تفاصيل المعاملة وإيصال قابل للتنزيل، وإصدار شهادة تسجيل «إيجاري»، فيما يتسلم المالك المبلغ المتفق عليه الذي تغطيه الخدمة مقدماً.

الرسوم المطبقة

عن الرسوم المطبقة على الخدمة، أوضحت الدائرة أن بنك الإمارات دبي الوطني يحتسب رسوم معالجة بنسبة 1% من قيمة المعاملة، فيما تحتسب رسوم «نقودي» (Noqodi) بنسبة 1.5% من قيمة المعاملة، ويتحمل المستأجر الرسمين.

كما تُحصّل رسوم تسجيل «إيجاري» بشكل منفصل عبر تطبيق «دبي ريست»، بقيمة 177.50 درهماً، مع عرض جميع الرسوم المطبقة قبل تأكيد الدفع.

ووفق الحاسبة التقديرية المتاحة على موقع الدائرة، فإن تغطية قيمة إيجارية تبلغ 100 ألف درهم تتطلب رسوم معالجة مصرفية بقيمة 1000 درهم، ورسوم «نقودي» بقيمة 950 درهماً، إضافة إلى 177.50 درهماً لتسجيل «إيجاري»، ليصل إجمالي التكلفة التقديرية إلى 102,127.50 درهماً.

وتُظهر الحاسبة أن القسط الشهري التقديري لهذه القيمة يبلغ 8510.63 دراهم عند اختيار خطة السداد على 12 شهراً.

وأوضحت الدائرة أن الحاسبة توفر تفصيلاً تقديرياً للتكاليف لأغراض الاسترشاد فقط، وأن القسط الشهري والرسوم وإجمالي المبلغ المستحق تُعرض خلال رحلة الدفع قبل التأكيد، وتخضع للشروط والأحكام والموافقة النهائية.

المستفيدون

أفادت الدائرة بأن هناك عدة شروط للاستفادة من المبادرة ، تتمثل في امتلاك بطاقة ائتمانية مؤهلة صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، وأن يكون المستأجر فرداً، وأن يكون العقار سكنياً واقعاً في دبي، وأن تكون المعاملة مرتبطة بتسجيل عقد إيجاري جديد أو تجديد عقد قائم.

وقالت إن الخدمة متاحة للمستأجرين الأفراد للعقارات السكنية في دبي فقط، ولا تشمل الشركات أو العقارات التجارية.

أضافت أن اجتياز التحقق الأولي من الأهلية لا يضمن الحصول على الموافقة أو خطة تقسيط محددة، إذ تخضع جميع الطلبات لمعايير الأهلية والتقييم الائتماني والموافقة النهائية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، فضلاً عن الشروط والأحكام المطبقة على الخدمة.

التحقق من الأهلية

يمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة استخدام أداة للتحقق السريع من الأهلية، المتاحة على الدائرة والتي تتضمن أربعة أسئلة تتعلق بامتلاك بطاقة ائتمانية مؤهلة من البنك، وصفة المستأجر كفرد، وموقع العقار السكني في دبي، وارتباط الطلب بتسجيل عقد «إيجاري» أو تجديده.