"اقتصادية أبوظبي" تشترط على المطاعم تنفيذ هذه التعليمات قبل استقبال المستهلكين

المصدر: أبوظبي ـ الامارات اليوم

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على كافة المطاعم والكافتيريات ومنافذ بيع الوجبات الغذائية خارج المراكز التجارية في امارة أبوظبي عدم استئناف استقبال المستهلكين دون التنسيق المسبق مع الدائرة والجهات المعنية في أبوظبي مع أهمية التحضير والاعداد لكافة الاشتراطات والتعليمات الواردة في التعميم الصادر عنها بهذا الشأن.



وقال وكيل الدائرة راشد عبد الكريم البلوشي، أن التعميم الصادر عن الدائرة يوضح لأصحاب المطاعم والكافتيريات ومنافذ بيع الوجبات الغذائية كافة الالتزامات والاشتراطات الواجب تنفيذها قبل البدء بالسماح باستقبال المستهلكين ورواد المطاعم وذلك كإجراء احترازي للوقاية من عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 .



وأوضح أن الدائرة تولي هذا النشاط أهمية خاصة كونها تقدم الخدمات الى شريحة واسعة من افراد المجتمع وينبغي التأكد وتحري الدقة من التزام الجميع بتنفيذ هذه التعليمات وبعد ذلك سيتم النظر في طلبات إعطاء التصريح باستقبال للمطاعم للمستهلكين وفق هذه الشروط.



وذكر وكيل الدائرة أن التعميم تناول العديد من الشروط والتعليمات التي بحاجة الى إعطاء المطاعم والكافتيريات ومنافذ تقديم الوجبات الغذائية المزيد من الوقت الكافي للتحضير والاعداد لتكون مستعدة تماما لاستقبال المستهلكين يما يضمن صحة وسلامة الجميع.

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