"دجاج كنتاكي" تنهي شراكة 4 عقود مع "بيبسي" وتتحول للمشروب المنافس

تجري سلسلة مطاعم "دجاج كنتاكي" تغييراً كبيراً في قائمة مشروباتها، حيث أعلنت أمس الخميس أنها ستستبدل مشروبات "بيبسي" بـ "كوكاكولا" في مطاعمها بالولايات المتحدة، منهيةً بذلك شراكة في قطاع المشروبات استمرت قرابة أربعة عقود.

ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز"، قالت سلسلة مطاعم الدجاج المقلي إنها ستبدأ التحول إلى منتجات "كوكاكولا" في يناير 2027، ومن المتوقع أن تتوفر المشروبات الجديدة في جميع فروعها بالولايات المتحدة بحلول فصل الربيع. وتنهي هذه الخطوة علاقة استمرت نحو 40 عاماً، كانت قد بدأت عندما استحوذت شركة "بيبسيكو" على "دجاج كنتاكي" في عام 1986.

ورغم أن "بيبسيكو" فصلت "دجاج كنتاكي" عنها كشركة مستقلة في عام 1997، فإنها استمرت في تزويد السلسلة بالمشروبات تحت مظلة شركتها الأم "يم! براندز".

وصفت رئيسة شركة "دجاج كنتاكي"، كاثرين تان-جيلسبي، الشراكة الجديدة بأنها جزء من جهد أوسع لتحديث السلسلة ومنح العملاء المزيد من الأسباب لزيارتها.

وقالت تان-جيلسبي في بيان: "أنا متحمسة للغاية للجمع بين كنتاكي وكوكاكولا"، وتابعت قائلة: "هاتان علامتان أصيلتان تحظيان بحب عميق من المستهلكين. هذه الشراكة تتجاوز مجرد ما يُقدم داخل الكوب؛ إنها خطوة أخرى في عملنا لتطوير كنتاكي، وتعزيز مطاعمنا وعروض قوائم الطعام لدينا، وتقديم تجربة أكثر ملاءمة لعملاء اليوم".

وبموجب الاتفاقية، ستحل مجموعة مشروبات "كوكاكولا" محل منتجات "بيبسي" في مطاعم "دجاج كنتاكي" البالغ عددها نحو 3700 فرع في الولايات المتحدة.

كما أشارت "دجاج كنتاكي" إلى أن الشراكة قد تثمر عن توليفات جديدة تجمع بين الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى خيارات مشروبات إضافية مع قيام السلسلة بتوسيع قائمتها.

ومن جانبها، رحبت داغمار بوغز، رئيسة قسم خدمات الطعام والاستهلاك المباشر في "كوكاكولا"، بهذه الشراكة وقالت في بيان: "من خلال الجمع بين أطعمة ونكهات كنتاكي الشهيرة، والتنوع الواسع لمحفظة مشروبات كوكاكولا وقدراتها الابتكارية، تتاح لنا فرصة هائلة لجعل كل زيارة أكثر انتعاشاً، وخلق تجارب لا تُنسى للمستهلكين، وفتح آفاق جديدة للنمو معاً".

وعلى الرغم من خسارة أعمال "دجاج كنتاكي" في السوق الأميركية، لا تزال شركة "بيبسيكو" تحتفظ بشراكات لتوريد المشروبات مع العديد من سلاسل المطاعم الكبرى.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فقد جددت "بيبسيكو" مؤخراً اتفاقيات تغطي سلسلة مطاعم "تاكو بل" (Taco Bell) وفروع مطاعم "دجاج كنتاكي" الدولية خارج الولايات المتحدة.