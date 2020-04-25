الاتحاد للطيران تؤجل استئناف رحلات الركاب إلى ما بعد 16 مايو

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران انه نظرًا لاستمرار الأوضاع الراهنة المتعلقة بتفشي جائحة كورونا كوفيد-19 حول العالم، لا يزال تعليق رحلات الركاب المغادرة والقادمة إلى دولة الإمارات قائمًا.

واوضح المتحدث انه في الوقت الذي كانت تأمل فيه الاتحاد استئناف رحلات ركاب منتظمة في إطار شبكة وجهات محدودة اعتبارًا من الأول من شهر مايو، وذلك رهنًا برفع القيود المفروضة من قبل الجهات الحكومية في الإمارات على سفر الركاب، إلا أن الشركة ستقوم بتأجيل خططها حتى 16 مايو على أقل تقدير، نظرًا للظروف المتواصلة.

ولفت المتحدث انه على الرغم من أنه لا يزال بالإمكان حجز عدد من الرحلات بدءًا من تاريخ 16 مايو فما بعد، إلا أن التعليق القائم سيبقى على حاله، وستقوم الاتحاد بالإعلان عن أي تغيير قد يطرأ مستقبلاً.

ونوه المتحدث الى ان الشركة تواصل تسيير رحلات ركاب خاصة حول العالم، وبوتيرة متزايدة لإتاحة الفرصة للمسافرين العالقين بالعودة إلى ديارهم، إضافة إلى نقل البضائع الضرورية في عنبر شحن الطائرة مثل المواد سريعة التلف، والأدوية والمواد الطبية. كما تقوم بإجلاء المواطنين والعودة بهم إلى أبوظبي.

واشار الى ان الاتحاد تحرص على مراقبة الوضع عن كثب والالتزام بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية. وسيتم الإعلان عن أي استئناف للرحلات عبر قنوات التواصل التابعة للشركة في حال رفع القيود المفروضة على السفر

مشيرة الى التزامها ودعمها لعملائها حول العالم والعمل على توفير حلول سفر ملائمة لهم