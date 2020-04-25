الذهب يواصل ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها، للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل في نهاية الأسبوع الماضي، زيادات راوحت قيمتها بين 75 فلساً و1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وبلغت القيمة الإجمالية للارتفاعات السعرية، التي سجلها المعدن الأصفر، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، 18 درهماً للغرام، معززاً مكانته بدعم من استمرار الاضطرابات في الأسواق الدولية تأثراً بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، والتي رفعت معدلات الإقبال على شراء المستثمرين للذهب في البورصات العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 210.25 دراهم بارتفاع قيمته 1.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 197.50 درهماً بزيادة قدرها درهم.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 188.5 درهماً بارتفاع بلغ درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 161.75 درهماً بزيادة بلغت 75 فلساً.

عالمياً، أبقت بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة وأوروبا ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، الذهب متجهاً صوب تحقيق مكسب أسبوعي، لكنه انخفض في المعاملات الفورية، أمس الجمعة 0.4% إلى 1724.05 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مع ملاحطة أنه مرتفع ما يزيد على 2.3% منذ بداية الأسبوع.

وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع عند 1738.58 دولار، أول من أمس الخميس.

ولم يشهد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تغيراً يذكر، عند 1745.1 دولاراً للأوقية.