4 مراحل لإعادة فتح الأسواق في دبي.. واستثناء قطاعات محددة

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي:

كشفت اقتصادية دبي عن أن خطة إعادة فتح الأسواق في دبي تتضمن 4 مراحل، مؤكدة أن المرحلة الأولى التي من المقرر تطبيقها خلال أيام ستركز على عدة قطاعات اقتصادية من بينها مراكز التسوق والمولات، ووسائل النقل والمواصلات، ومراكز الأعمال والمقرات الإدارية للشركات، والخدمات الاجتماعية، والقطع الثقافي والاجتماعي، بالإضافة إلى القطاعات المستثناة بالفعل من وهي قطاعي الإنشاءات والصناعة، كما تتضمن الخطة استثناءات من إعادة الفتح في المرحلة الأولى حيث لا تشمل بعض المجالات.

وأوضحت اقتصادية دبي أنه سيسمح للمنشآت في المراكز التجارية بالعمل لمدة 10 ساعات يوميا، على ألا تزيد مدة تواجد المستهلكين داخل المنشأة عن 3 ساعات مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتضمن التباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها. وكشفت خطة إعادة الفتح التي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها عن أنه جرى استثناء عدد من المنشآت خلال المرحلة الأولى لخطة إعادة الفتح وتتضمن أنشطة النوادي الرياضية والجيم، وغرف الملابس وغرف الصلاة والسينما ومراكز الترفيه العائلي ومناطق الألعاب للأطفال في المولات التجارية، حيث لن تعيد نشاطها خلال المرحلة الأولى.

وتتضمن خطة إعادة الفتح ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمراكز التجارية ومن بينها تعقيم المراكز لمدة 24 ساعة، وتتضمن تطهير وتعقيم كافة المناطق بالمراكز وخصوصا دورات المياه بعد كل استخدام، فضلا عن وضع كاميرات حرارية للكشف عن الإصابات المحتملة على بوابات المراكز، وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات وتخصيص غرف للعزل في المولات لعزل الحالات المحتملة، وتنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وضرورة التعقيم والاهتمام بالنظافة لمنع انتشار المرض بين المتسوقين.

اقتصادية دبي تقر خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية

تدابير احترازية جديدة في دبي بعد إعادة فتح الأسواق