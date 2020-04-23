تحديد أعمار زوار "المولات" في دبي.. ومنع العروض والتخفيضات السعرية مؤقتاً

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

دعت اقتصادية دبي إدارة المراكز التجارية للتخفيف على المستأجرين وخفض إيجاراتهم التجارية بحيث تتناسب مع ساعات العمل المحدودة، مؤكدة أنه لا ينبغي زيادة الإيجارات عند تجديد العقود الإيجارية، قياسا على ساعات العمل المحددة التي تضمنتها خطة إعادة فتح الأسواق التي من المقرر تطبيقها خلال أيام، مؤكدة أنه لن يسمح للمتاجر بإقامة العروض والتخفيضات السعرية خلال فترة المرحلة الأولى من الخطة لتفادي الازدحام مع تحديد نطاق لأعمار الزوار والمتسوقين في المراكز التجارية والأسواق بالإمارة.

ومن المقرر أن تبدأ المراكز التجارية في دبي المرحلة الأولى من خطة أقرتها اقتصادية دبي لإعادة فتح الأسواق، وفق عدد من التدابير الاحترازية وساعات العمل المحددة والإجراءات التي تضمن استمرار الأعمال وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية في دبي.

وكشفت الخطة عن إلزام مراكز التسوق بفتح جميع نقاط الدخول لتجنب الازدحام عند المداخل، خصوصا مع إجراء فحوصات صحية قد تؤدي إلى طوابير طويلة، مؤكدة أنه لن يسمح لكبار السن من المتسوقين والذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام إلى 12 عاما بدخول المراكز التجارية خلال المرحلة الأولى من خطة إعادة فتح الأسواق. كما أنه لن يسمح للمتاجر بإقامة العروض والتخفيضات السعرية خلال فترة المرحلة الأولى من الخطة لتفادي الازدحام. وتكشف الخطة عن توقف خدمة صف السيارة للمتسوقين خلال فترة المرحلة الأولى والتأكد من أن منطقة المطاعم في المولات يمكنها استضافة 30% من كثافتها الاعتيادية بحيث تسمح بمسافة لا تقل عن 2 متر بين الطاولات.

وقالت اقتصادية دبي أن كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة في المرحلة الأولى تشمل المراكز التجارية والأسواق المفتوحة، والمتاجر والسوبر ومتاجر البيع بالجملة والتجزئة والمحال الكبرى.

اقتصادية دبي تقر خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية

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