ساعات محددة لزيارة "المولات" في دبي وإغلاق جزئي للمواقف

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

قالت اقتصادية دبي إن الإجراءات الاحترازية الجديدة للمرحلة الأولى من إعادة فتح الأسواق ستتضمن إغلاق 75% من مواقف السيارات داخل المراكز التجارية، والسماح للمتسوقين بزيارة المراكز التجارية لمدة لا تزيد عن 3 ساعات فقط.

وكشفت خطة إعادة فتح الأسواق التي حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها عن تدابير احترازية جديدة خلال المرحلة الأولى لخطة فتح الأسواق في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، تتضمن الحفاظ على سقف الإشغال بنسبة 30 ٪ من المناطق المشتركة في المراكز التجارية، وضرورة وضع ملصقات على واجهة المتاجر توضح عدد الزوار المسموح بهم داخل المتجر في نفس الوقت بحسب مساحة المتجر ووفقا لقواعد التباعد الاجتماعي التي تضمن مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص.

وأكدت اقتصادية دبي أنه في حالة تناول الطعام داخل المطاعم، فإنه يجب تنظيم المقاعد والطاولات بحيث تشغل 30% من المطعم والحفاظ على مسافة لا تقل عن 6 أقدام بين الأشخاص في المطعم، موضحة أنه يجب وضع لافتة حمراء للتنبيه على الراغبين في تناول الطعام داخل المطعم بالعدد الأقصى المسوح لهم التواجد داخل المطعم، والتي يتم حسابها على أساس 4 أقدام لكل شخص.

وكشفت خطة اقتصادية دبي عن استمرار اغلاق الوجهات الترفيهية والسياحية في المراكز التجارية المختلفة لمنع الإزدحام، مثل (نافورة دبي مول)، كما سيستمر منع الأنشطة الفنية في المراكز والتي تتضمن العروض الترفيهية فضلا عن إزالة المقاعد العامة من المراكز التجارية لمنع الجلوس، كما تتضمن التدابير السماح للمتسوقين بزيارة المراكز التجارية لمدة لا تزيد عن 3 ساعات كنوع من آداب الزيارة والتي تشمل أيضاً الاشراف الكامل للأسر والبالغين على ذويهم من الأطفال وصغار السن، بالإضافة إلى تعليمات خاصة بالعدد الأقصى المسموح به من الزوار.

ونوهت الخطة على إدارة المراكز التجارية باستخدام مكبرات الصوت الداخلية لتذكير المتسوقين بقواعد وآداب التسوق خلال المرحلة الأولى وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية، ووضع كافة اللافتات والعلامات التي تتضمن التعليمات الخاصة بالتدابير واتباع كافة التعليمات الحكومية في هذا الصدد.

اقتصادية دبي تقر خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية

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