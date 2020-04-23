تدابير احترازية جديدة في دبي بعد إعادة فتح الأسواق

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

تلزم خطة إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال التي أقرتها اقتصادية دبي، بإتباع أعلى التدابير الاحترازية التي تمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19). وكشفت الخطة التي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، عن أن أهم التدابير ستتضمن تعقيم المراكز لمدة 24 ساعة يوميا، وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات، وتخصيص غرف للعزل في المولات لعزل الحالات المحتملة، وتنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما تتضمن الخطة أيضا حظر استخدام غرف تبديل وقياس الملابس، وتعقيم كافة قطع الملابس والإكسسوار والبضائع التي جرى تجربتها او لمسها، كما ستحظر المتاجر تجربة المنتجات الشخصية، وعدم السماح بتطبيق سياسات "إعادة المنتجات المباعة" للمنتجات الشخصية المباعة.

وأوضحت خطة إعادة فتح الأسواق في دبي ضرورة تفعيل خدمات الدفع الذكية من خلال استخدام بطاقات الائتمان مع عدم رفض عملية الدفع النقدي من قبل المتسوقين، كما تتضمن الخطة ضرورة التأكد من وجود عمال النظافة في كل المراكز التجارية لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمر لكافة المواقع داخل المراكز من بينها دورات المياه والمصاعد والسلالم والأرضيات مع ضرورة تخصيص مناطق التخزين بحيث تصبح سهلة التعقيم، واستخدام الأبواب الإلكترونية التي تضمن تقليل استخدام الأيدي عند الدخول الى المراكز التجارية والمحال.

وتشمل الخطة أيضا مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمتاجر الذهب والمجوهرات وتتضمن ضرورة ارتداء المتسوقين لكمامات الوجه والقفازات قبل دخول متاجر الذهب وخلال عملية تجربة المنتجات، وضرورة تعقيم كل منتج تم استخدامه قبل إعادة وضعه في منصات العرض. كما تتضمن الخطة ضرورة استخدام الأطباق البلاستيكية لمرة واحدة لدى المطاعم والاهتمام بتعقيم الطاولات والمقاعد بمطهرات تتضمن نسبة كحول لا تقل عن 75% عقب كل استخدام.

كما تتضمن الإجراءات الاحترازية ضرورة التباعد الاجتماعي على مسافة لا تقل عن 2 متر بين المتسوقين، لافتا أن ذلك لا ينطبق على أفراد الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى عدم تعدي كثافة التواجد في المصاعد عن 30% من مساحة المصعد.

اقتصادية دبي تقر خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية

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