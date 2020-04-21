«العربية» تسيّر رحلات عودة لمواطنين من الهند

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة العربية للطيران، أمس، عن تسيير رحلات عودة جديدة من أربع مدن في الهند إلى الشارقة، لنقل مواطنين إماراتيين إلى الوطن. وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأن رحلات العودة الخاصة إلى مطار الشارقة الدولي أقلعت من مدينتي مومباي ودلهي، أمس، فيما تقلع من مدينتي كوتشي وحيدر آباد يوم 22 أبريل.

وأكدت «العربية للطيران» التزامها بإعادة المواطنين في الخارج إلى الوطن، ودعم طلبات تسيير الرحلات الخاصة الإضافية، لافتة إلى أنها تواصل التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات، لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.

وكانت الشركة أعلنت، سابقاً، عن تسيير مجموعة من رحلات العودة للمسافرين، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي إلى وجهات عدة، خلال أبريل الجاري.