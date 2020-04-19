منافذ بيع تطرح تخفيضات رمضانية بنسب تصل 50%

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة التجزئة بأنهم بدأوا، أخيراً، طرح عروض رمضانية لتخفيضات على سلع غذائية واستهلاكية أساسية، بنسب تراوح بين 20 و50%.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن العروض ستستمر عبر حملات تدريجية حتى نهاية شهر رمضان، لافتين إلى أن الظروف الراهنة لن يكون لها تأثير في طرح تلك العروض أو وفرة المخزون المتاح منها، وذلك عبر إنجاز تعاقدات مخصصة للموسم الرمضاني مع شركات التوريد، وداعين إلى ضرورة تسوق المستهلكين بوعي ومسؤولية، مع وجود كميات كافية من السلع.

عروض رمضانية

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «(التعاونية) طرحت، أخيراً، عروضاً رمضانية في منافذها بنسب تخفيضات تصل نسبتها إلى 50%، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين بشكل مبكر قبيل الموسم الرمضاني»، لافتاً إلى أن «(التعاونية) حرصت على عدم تأثر العروض الرمضانية بالظروف الراهنة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المستهلكين اعتاد شراء مستلزمات الشهر الكريم من خلال العروض المطروحة».

وأضاف أن «العروض طُرحت قبيل رمضان، وتستمر عبر حملات تدريجية، وتركز على سلع غذائية واستهلاكية أساسية»، لافتاً إلى أنه «لا توجد مخاوف من تأثير الظروف الحالية على وفرة منتجات العروض، خصوصاً أن (التعاونية) أبرمت تعاقدات بقيمة تصل إلى 450 مليون درهم مع شركات التوريد، خصيصاً للموسم الرمضاني».

سلع متنوعة

بدوره، قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، عبدالحميد الخشابي، إن «منافذ التجزئة التابعة للمجموعة بدأت، أخيراً، طرح عروض رمضانية بتخفيضات تراوح نسبتها بين 20 و50%، وذلك على سلع غذائية واستهلاكية أساسية»، لافتاً إلى أن «الظروف الراهنة لم تؤثر بشكل كبير في عروض السلع الرمضانية، مع إنجاز تعاقدات توريد مخصصة للموسم الرمضاني، ومع توافر مخزون كافٍ من سلع العروض». وأضاف أن «من المهم أن يتسم المستهلكون خلال الفترة الحالية بالمسؤولية والوعي عند التسوق، وعدم الشراء بما يفوق مستلزماتهم، خصوصاً مع توافر مخزون كافٍ من السلع الغذائية، إضافة إلى أهمية الاعتماد بشكل أكبر على التسوق عبر المنصات الإلكترونية بدلاً من التوجه إلى منافذ البيع، وفي حال الشراء من المنافذ يجب الالتزام عند شراء السلع الرمضانية بمعايير التباعد الاجتماعي».

تعاقدات التوريد

من جهته، أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة مراكز «اللولو التجارية»، ناندا كومار، أن «المجموعة طرحت، أخيراً، عبر منافذها بمختلف مناطق الدولة، عروضاً رمضانية بتخفيضات تراوح بين 20 و30%، وتشمل أكثر من 500 سلعة غذائية واستهلاكية أساسية»، لافتاً إلى أن «المجموعة عملت على إنجاز تعاقدات توريد لشهر رمضان، مع طرح العروض عبر حملات حتى نهاية الموسم الرمضاني». وقال المدير العام في جمعية أسواق عجمان التعاونية، سامي محمد شعبان، إن «منافذ التعاونية ستطرح عروض التخفيضات الرمضانية بداية من اليوم، وستصل نسب التنزيلات فيها إلى 50%، وتركز على سلع غذائية واستهلاكية». وأضاف أن «(التعاونية) ستطرح عروض التخفيضات على أكثر من 1000 سلعة، وتستمر حتى نهاية الشهر الكريم»، لافتاً إلى أن «الظروف الراهنة لم يكن لها تأثيرات كبيرة في طرح العروض الرمضانية، أو التعاقد مع شركات التوريد لتوفير مخزون كافٍ منها».

عروض خاصة

أكدت إدارة مراكز «كارفور» لـ«الإمارات اليوم» أن «كارفور» ستوفر مجموعة من العروض الخاصة بشهر رمضان بنسب تخفيضات متباينة، وستعمل على تجهيز المتاجر والرفوف بالكامل، وتأمين المخزون اللازم للموسم الرمضاني، بشكل يواكب تلبية احتياجات المتعاملين قبيل وخلال الشهر الكريم.

وأشارت إلى أن «إدارة كارفور» اعتمدت نهجاً مبتكراً للحرص على استمرارية المخزون الطازج من الخضراوات والفاكهة خلال الشهر الكريم، وذلك من خلال الاعتماد على الزراعة المائية والمنتجات المحلية، لضمان بقاء كل فروع متاجرنا التقليدية والرقمية مدعومة بالمخزون اللازم، والتأكد من حصول عملائنا على البقالة الطازجة يومياً، وأضافت أنه مع ملاحظة اتجاه شريحة معينة من المتعاملين إلى الإقدام على شراء سلع بكميات كبيرة، فإننا ندعو إلى أهمية التسوق بمسؤولية وحسب الاحتياجات.

مطالبة المستهلكين بالمسؤولية والوعي عند التسوق، وعدم شراء ما يفوق مستلزماتهم.