الذهب يسجل ارتفاعات سعرية تجاوز 16 درهماً للغرام خلال أسبوعين

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات جديدة راوحت قيمتها بين 5.25 و7 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إجمالي الزيادات خلال أسبوعين 16.75 درهماً، لتعتبر الأعلى لها منذ ثمانية أعوام.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 209.25 دراهم بارتفاع قيمته سبعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 196.50 درهماً بزيادة قدرها 6.5 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 187.5 درهماً بارتفاع بلغ 6.25 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 160.75 درهماً بزيادة 5.25 دراهم. وقال نائب رئيس مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، تشاندو سيرويا، لـ«الإمارات اليوم»، إن أسعار الذهب بلغت أعلى مستوى لها منذ ثمانية أعوام، لافتاً إلى أن الزيادات السعرية تسببت في بطء شديد للمبيعات التي كانت تتم عبر مواقع تسوق إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس «كورونا» عالمياً.

وأوضح أنه مع زيادة حدة الاضطرابات في الأسواق الدولية، وانتشار الفيروس، والحالة الضبابية في الأسواق والبورصات العالمية، فإن الطلب على المعادن الثمينة خصوصاً الذهب يرتفع، لافتاً إلى أن المعدن الأصفر يعد المفضل لدى المستثمرين باعتباره ملاذاً آمناً، ما يدعم بدوره توقعات استمرار الارتفاعات السعرية للذهب خلال الفترة المقبلة.

وتابع سيرويا: «مع إغلاق المتاجر في الأسواق المحلية، انعكست التأثيرات على تجارة الذهب والمشغولات الذهبية، سواء في الأسواق المحلية، أو التوريد لأسواق خارجية».

- المعدن الأصفر المفضل لدى المستثمرين باعتباره ملاذاً آمناً.