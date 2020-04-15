"العربية للطيران" تعلن عن تسيير رحلات إلى 5 وجهات عربية

المصدر: الشارقة – الإمارات اليوم

أعلنت "العربية للطيران" عن إطلاق مجموعة رحلات خاصة جديدة للمسافرين الراغبين بالعودة إلى أوطانهم ورحلات الشحن الجوي إلى عدد من الوجهات منها 5 محطات عربية وذلك انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي.

وقالت الشركة إنها ستسيّر مزيج من رحلات الذهاب فقط الخاصة ورحلات الشحن الجوي خلال شهر أبريل إلى أفغانستان وإيران وسلطنة عمان والكويت والبحرين والسودان ومصر والهند ونيبال.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم، إنها تلتزم بالاستجابة لطلبات تسيير رحلات ذهاب للمسافرين الراغبين بالعودة إلى أوطانهم ورحلات الشحن الجوي، وتواصل التعاون عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.

وبينت أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول رحلات الذهاب الخاصة للمسافرين ورحلات الشحن الجوي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران، أو الاتصال بمركز خدمة المتعاملين أو مع وكيل السفر المعني. وتشدد "العربية للطيران" على ضرورة ارتداء جميع المسافرين للقفازات والكمامات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي كشرط أساسي للصعود إلى الطائرة.