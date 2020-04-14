اقتصادية دبي:41 زيارة تفتيشية لضمان التزام منافذ البيع بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



نظّم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 41 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي للتأكد من التزام منافذ البيع الكبرى بالتدابير الاحترازية، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، ونجم عنها إصدار 9 تنبيهات لمنافذ البيع.



وقال عبدالعزيز التناك مدير إدارة الرقابة التجارية: "قام فريق المفتشين بزيارة المنافذ لضمان التزامها بالتدابير الاحترازية، بما في ذلك التأكد من لبس القفازات والكمامات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي بين المتسوقين، وخاصة في نقاط الدفع أو الانتظار، والتأكد من وجود الملصقات التوعوية حول هذه الممارسات، وتنظيم المتسوقين من قبل رجال الأمن في تلك المنافذ في حال وجود ازدحام".



ونوّه التناك إلى حرص اقتصادية دبي على ضرورة التزام المنافذ للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وذويهم، والإسهام الفعال للحد من انتشار الفيروس، داعيًا المستهلكين إلى تقديم الشكاوى أو الملاحظات حول أي عدم التزام بتلك التدابير من قبل منافذ البيع، وذلك عبر تطبيق مستهلك دبي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae، أو من خلال البوابة Price.ded.ae التي أطلقت حديثًا للإسراع في التعامل مع طلبات المستهلكين.