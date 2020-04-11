1.49 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.49 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 508 مبايعات بقيمة 1.08 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 237.85 مليون درهم، و466 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 846.59 مليون درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، بأن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في المنطقة نفسها، ثم مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 48 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، ثم منطقة المركاض بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 58 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 178 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، فمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 380.46 مليون درهم، منها 25 رهناً لأراضٍ بقيمة 338.72 مليون درهم، و40 رهناً لفلل وشقق بقيمة 41.74 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 186 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 62 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 26.28 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة تسعة ملايين درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة ثمانية ملايين درهم.