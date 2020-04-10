الذهب يرتفع بأكثر من 9 دراهم للغرام.. و«مجموعة الذهب والمجوهرات» تتوقع ارتفاعا إضافية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع ارتفاعات راوحت قيمتها بين 7.5 و9.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 202.25 درهم بارتفاع قيمته 9.75 دراهم، في ما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 190 درهماً بزيادة قدرها 9.25 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 181.25 درهماً، بارتفاع بلغ 8.75 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 155.5 درهماً بزيادة قدرها 7.5 دراهم.



وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبد الله، إن تسجيل أسعار الذهب لزيادات بنسب كبيرة، يأتي مع ارتفاع حدة الاضطرابات في الأسواق العالمية تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ19»، وهو ما رفع مع معدلات الطلب على المعادن عموماً، خصوصاً على المعدن الأصفر، وانعكس بدوره على زيادة الأسعار عالمياً ومحلياً.



وأضاف أنه على الرغم من أن تداول بيع المشغولات الذهبية يتم حالياً عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الشركات على شبكة الانترنت، فإن للزيادات السعرية الجديدة انعكاساتها على الطلب عبر مواقع التجارة الإلكترونية، نحو البطء، لا سيما أن الزيادات تمت بنسب كبيرة.



وتوقع عبد الله أن تشهد أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، ارتفاعات إضافية بنسب تدريجية ليراوح سعر الأونصة بين 1750 درهماً و1800 دولاراً خلال مايو المقبل، مقارنة بـ1682 دولاراً حالياً.

وأشار إلى أن أقصى توقعات حول ارتفاع أسعار الذهب بداية عام 2020 كانت أن يصل إلى سعر الأونصة إلى 1600 دولار، إلا أن التطورات السريعة لانتشار فيروس «كورونا» عالمياً دفعت بالحدود السعرية للذهب إلى معدلات فائقة.