«كورونا» يعزز التجارة الإلكترونية للذهب

المصدر: أحمد الشربيني■دبي

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات محدودة، راوحت قيمتها بين 75 فلساً ودرهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وتأتي الانخفاضات السعرية بعد ارتفاعات كبيرة سجلها المعدن الأصفر، الأسبوع السابق، جاوزت قيمتها 14 درهماً للغرام، في وقت أكد فيه مسؤولان في منفذي بيع للذهب، نشاطاً في عمليات التجارة الإلكترونية بعد إغلاق الأسواق حالياً مؤقتاً.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 192.5 درهماً، بتراجع قيمته درهم واحد، في ما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 180.75 درهماً، بانخفاض بلغ درهماً. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 172.5 درهماً، بتراجع بلغ درهماً أيضاً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 148 درهماً، بانخفاض بلغ 75 فلساً.

وقال مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن أسعار الذهب، وعلى الرغم من تراجعها، فقد استمرت عند حدود مرتفعة للغاية، مرجعاً عدم تسجيل الأسعار انخفاضات بنسب كبيرة إلى استمرار الطلب على الذهب في الأسواق العالمية، كملاذ آمن للاستثمار، في ظل تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف أن النشاط في الأسواق المحلية مقتصر حالياً على التجارة الإلكترونية لمواقع تابعة للشركات، أو من خلال صفحات تواصل اجتماعي في «إنستغرام» و«فيس بوك»، مؤكداً أن إغلاق متاجر الذهب نشّط التجارة الإلكترونية في قطاع الذهب والمجوهرات.

بدوره، توقع المدير العام في «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن تستمر أسعار الذهب عند حدود مرتفعة خلال الفترة الحالية، وتركز الطلب بنسب كبيرة على المعدن الأصفر، باعتباره الملاذ الأكثر أماناً خلال الأزمات والاضطرابات عالمياً. واتفق مع نظيره في أن التجارة الإلكترونية للذهب والمجوهرات شهدت نمواً بنسب متباينة مع استمرار إغلاق أسواق الذهب، ضمن الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا».