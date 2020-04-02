اقتصادية دبي تُطلق بوابة مخصصة لشكاوى ارتفاع الأسعار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اقتصادية دبي، أمس، عن إطلاقها «مرصد الأسعار» اليومي للأسعار بالحدّين الأدنى والأقصى للسلع الغذائية الأساسية والمنتجات الضرورية، لضمان استمرار حصول المستهلكين على احتياجاتهم المهمة بأسعار عادلة، رغم الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في الظروف الاستثنائية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وأفادت الدائرة، في بيان، بأنه إضافة إلى ذلك، تم إطلاق البوابة (Price.ded.ae) التي تم استحداثها لتمكين المستهلكين من رفع شكاواهم بخصوص ارتفاع أسعار السلع بطريقة أسرع وأسهل.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك، من خلال القضاء على أي نقص أو تلاعب بالأسعار في السوق المحلية، مشيرة إلى أنه يمكن للمستهلكين تقديم شكاواهم على البوابة باللغتين العربية أو الإنجليزية عن طريق اتباع خطوات بسيطة، مع إرفاق الصور التي تدعم مطالبهم، لتتولى اقتصادية دبي التعامل معها ومعالجتها على الفور.

وأضافت أن المرصد المتاح باللغتين العربية والإنجليزية يتوافق مع أهداف حملة اقتصادية دبي «كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك»، حيث يساعد المتسوقين والشركات على مراقبة ومقارنة أسعار 41 منتجاً من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك: الأرز والخبز والطحين وزيت الطهي واللحوم والدواجن والأسماك والحليب والبيض والماء والملح والسكر والفواكه والخضراوات ومستلزمات النظافة: مثل مواد التعقيم وأقنعة الوجه بشكل يومي.

وذكرت اقتصادية دبي أنها ستقوم بتقييم الطلب والعرض في السوق المحلية لإصدار مرصد الأسعار بانتظام، إضافة إلى التعامل مع أي شكاوى محتملة من جانب المتسوقين والتجار.

وستتولى فرق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي مهمة التنسيق مع سلاسل التجزئة ومحال الـ«سوبرماركت» في الإمارة، لنشر المرصد اليومي للأسعار بالحدّين الأدنى والأقصى.

وتعتبر المبادرة جزءاً من مهام مراقبة ومتابعة السوق، حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية في الأيام الأخيرة، من أجل طمأنة المجتمع، وحماية حقوق المستهلكين.

منصات التواصل

ذكرت اقتصادية دبي أنه سيتم نشر «المرصد اليومي» على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للدائرة، وهي: (@Dubai_DED) على موقع «تويتر» و(Dubai_ded) على شبكة «إنستغرام».

المرصد ينشر الأسعار اليومية بالحدّين الأدنى والأقصى للاحتياجات الأساسية.