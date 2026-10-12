الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط

انخفض الذهب بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى في نحو أسبوع اليوم ‌الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار وأسعار النفط، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4172.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1344 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ⁠أعلى مستوى له منذ الثاني من أكتوبر في وقت سابق من اليوم. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% أيضا إلى 4196.20 دولار.

والمؤسسات الحكومية وسوق السندات ‌في الولايات المتحدة مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم كولومبوس.

وقال جيم ويكوف المحلل لدى شركة أميركان جولد إكستشينج "نشهد بعض ضغوط البيع على الذهب بسبب ‌اقتراب الدولار من أعلى مستوياته في عام ونصف العام". ‌ويتسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في إبقاء المستثمرين في حالة ‌حذر.

وسيترقب المستثمرون تصريحات رئيس ‌مجلس الاحتياطي كيفن وورش، إلى جانب بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتقييم مسار السياسة النقدية المستقبلية.

ومن ‌المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي يوم الأربعاء، ⁠يليه مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.

وقال ويكوف "لا أعتقد أن (التقارير) ستظهر أي علامات على تراجع التضخم، ومن المرجح أن تؤثر سلبا على سوق المعادن".

وتشير ⁠أداة فيد ⁠ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع إلى حد كبير أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من الشهر الجاري، ⁠لكنها تتوقع بنسبة 87% لرفعها في ديسمبر.

ويفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائدا على الذهب عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.

وزادت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم الاثنين، إذ طغى أثر الهجمات على السعودية على الآمال في زيادة الإمدادات بعدما ‌أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصادرات ديزل روسية جديدة ووقف إطلاق النار على قطاع الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 60.51 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1684.63 دولار، واستقر البلاديوم عند 1148.15 دولار.