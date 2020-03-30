12.5 مليار درهم مكاسب الأسهم في أول تعاملات الأسبوع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت أسواق المال المحلية أولى جلسات تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع، في مؤشر إلى استمرار تفاعلها مع المحفزات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 12.5 مليار درهم في ختام الجلسة.

وأظهر رصد التعاملات محافظة الأسواق على توازنها خلال الجلسات الماضية، بعدما تم تخفيض نسبة الحد الأدنى المسموح به للتراجع خلال الجلسة الواحدة إلى 5% بدلاً من 10% التي كان معمولاً بها في السابق.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.87%، مغلقاً عند مستوى 3878 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.28% بالغاً 1832 نقطة.

وتواصلت شهية التداول عند مستويات جيدة، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 350 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 211 مليون سهم، نفذت من خلال 4862 صفقة.

وقادت النشاط في سوق أبوظبي للأوراق المالية شريحة من الأسهم، في مقدمتها «سهم اتصالات» المرتفع إلى 14.18 درهماً، إضافة إلى سهم بنك أبوظبي الأول الصاعد إلى 10.4 دراهم.

وفي سوق دبي المالي، قاد النشاط سهم «إعمار» المرتفع إلى 2.43 درهم، تبعه في الاتجاه سهم «إعمار مولز» إلى 1.13 درهم.