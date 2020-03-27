الشارقة لإدارة الأصول تعمل عن بُعد بنسبة 100%

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بادرت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، إلى اتخاذ عدد من إجراءات الصحة والسلامة في فرعها الرئيس والوحدات والشركات التابعة لها للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأتاحت الشركة لـ100% من كوادرها الإدارية التنفيذية، فرصة العمل من منازلهم، وذلك لتحقيق هدف التباعد الاجتماعي، الذي يحث المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم قدر الإمكان، لضمان سلامتهم وأفراد عائلاتهم، وأتاحت لكل مدير عام صلاحية تحديد الكوادر البشرية من الدرجة العاملة ممن يتطلب عملهم ضرورة وجودهم في مواقع الخدمة الحيوية.

وقدمت الشركة سلسلة من الخدمات الذكية تسهيلاً لكل القطاعات، بالاعتماد على نظام العمل عن بُعد، مع ضمان كفاءة وجودة التكنولوجيا المدعومة إلى جانب وجود فريق فني تقني بكفاءة عالية.

وتسعى الشركة إلى توفير بيئة عمل مبتكرة ومحفزة، تتضمن استمرارية الأعمال في جميع الظروف، بما يمكنها من تحقيق رؤيتها وأهدافها، وتعزيز التنمية المستدامة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.