وام - بكين

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، طاولة نقاش مستديرة في العاصمة الصينية بكين، بمشاركة ممثلين عن 30 شركة متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من بينها شركات ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار ”يونيكورن“، وذلك بهدف التعريف بالفرص التي توفرها دبي للشركات الصينية الراغبة في التوسع إلى الأسواق العالمية، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة لدعم تأسيس أعمال الشركات الصينية في الإمارة.

عقدت الفعالية في بكين بالتعاون مع مركز بكين لدعم التوسع العالمي للشركات بمشاركة مروان المري، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا في غرف دبي، وفريق عمل مكتب غرفة دبي العالمية في بكين.

ويعتبر مركز بكين لدعم التوسع العالمي للشركات منصة متكاملة لدعم الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي في مساعيها لدخول الأسواق الخارجية، ويعمل بتوجيه من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ومكتب بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.