10.6 آلاف غرفة فندقية جديدة في دبي خلال 12 شهراً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن السوق الفندقية في الإمارة شهدت دخول 10 آلاف و694 غرفة فندقية جديدة، ضمن 30 منشأة جديدة، خلال 12 شهراً، بمعدل 891 غرفة فندقية كل شهر.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نحو 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، لافتة إلى أن منشآت الفنادق من فئة الأربع نجوم سجلت أعلى معدل للإشغال الفندقي الذي بلغ 88%.

غرف جديدة

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن السوق الفندقية في الإمارة شهدت دخول 10 آلاف و694 غرفة فندقية جديدة، ضمن 30 منشأة جديدة، في الفترة بين يناير 2019 ونهاية يناير 2020، أي بمعدل 891 غرفة فندقية كل شهر، مشيرة إلى أن المعروض الجديد شمل مختلف فئات الغرف، بما في ذلك الشقق الفندقية.

وكشفت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، بما في ذلك الشقق الفندقية، ارتفع في يناير 2019 من 116 ألفاً و858 غرفة فندقية إلى 127 ألفاً و552 غرف فندقية حتى نهاية يناير 2020، وبنسبة نمو بلغت 9.15%.

عدد المنشآت

كما ارتفع إجمالي عدد المنشآت الفندقية، بما في ذلك منشآت الشقق الفندقية، من 716 منشأة فندقية في يناير 2019 إلى 746 منشأة فندقية حتى نهاية يناير 2020، وبنسبة نمو بلغت 4.19%.

ووفقاً للبيانات، فإنه في نهاية يناير 2020، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نحو 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 43 ألفاً و308 غرف، ضمن 128 منشأة فندقية، تليها الغرف من فئة «أربع نجوم»، التي استحوذت على نحو 26% من حجم السوق الفندقية، مسجلة 33 ألفاً و483 غرفة فندقية، ضمن 159 منشأة فندقية. فيما استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة» على نحو 19%، بسعة بلغت 24 ألفاً و805 غرف، ضمن 261 منشأة فندقية.

الشقق الفندقية

وأشارت البيانات إلى أن الشقق الفندقية استحوذت على نحو 21% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، إذ وصل عدد الشقق الفندقية إلى 25 ألفاً و956 شقة فندقية، ضمن 198 منشأة، منها 10 آلاف و875 شقة فخمة، فضلاً عن 15 ألفاً و81 شقة متوسطة المستوى.

وبيّنت الإحصاءات أنه خلال يناير 2020، سجلت منشآت الفنادق من فئة الأربع نجوم أعلى معدل للإشغال الفندقي الذي بلغ 88%، تلتها الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة»، فضلاً عن الشقق الفندقية المتوسطة، وبمعدل إشغال 87% لكل منها على التوالي.

فيما سجلت الشقق الفخمة إشغالاً بنسبة 86%، ليصل إشغال الفنادق المصنفة من فئة الخمس نجوم إلى 82%، في حين بلغ معدل الإشغال العام للسوق الفندقية خلال هذه الفترة 86%، مقابل 83% في يناير 2019.

يشار إلى أن إمارة دبي استقبلت 1.79 مليون زائر دولي، خلال يناير الماضي، مقابل 1.61 مليون زائر في الشهر نفسه من عام 2019، بنسبة نمو من خانتين بلغت 11.18%، وفقاً لأحدث بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري.

دبي استقبلت 1.79 مليون زائر دولي خلال يناير الماضي.

86 %

معدل الإشغال العام للسوق الفندقية في دبي خلال يناير.