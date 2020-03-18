دبي تستقبل 1.79 مليون زائر دولي خلال يناير

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن الإمارة استقبلت 1.79 مليون زائر دولي، خلال يناير الماضي، مقابل 1.61 مليون زائر في الشهر نفسه من عام 2019 بنسبة نمو من خانتين بلغت 11.18%.

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية يناير الماضي، ليصل إلى 127 ألفاً و552 غرفة، مقارنة بـ116 ألفاً و858 غرفة نهاية يناير 2019، بنمو نسبته 9.15%.

كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي بنهاية يناير 2020، ليصل إلى 746 منشآة، مقارنة بـ716 منشأة بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 4.19%، فيما وصل إجمالي عدد الليالي الفندقية إلى 3.13 ملايين ليلة، مقابل 2.92 مليون ليلة، بنسبة نمو بلغت 7.19%، بينما وصل متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية إلى 86% في يناير 2020 مقابل 83% في يناير 2019.

وبينت الإحصاءات أن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي وصل، خلال يناير الماضي، إلى 506 دراهم، مقابل 529 درهماً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 434 درهماً، مقابل 437 درهماً.

ووفقاً للبيانات تصدّرت السعودية قائمة أكثر الأسواق نمواً من حيث أعداد الزوار بنسبة 66%، تلتها السوق الروسية في المركز الثاني بنسبة 45%، ونيجيريا بنسبة 39%.

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، أظهرت بيانات «سياحة دبي» أن السوق الخليجية حلت في المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق، خلال يناير من العام الجاري، بعد أن استحوذت على 24% من إجمالي العدد، تلتها دول أوروبا الغربية بنسبة 17%، ومنطقة جنوب آسيا بنسبة 14%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 11%.

ورفعت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية حصتها إلى 11%، والشرق الأوسط بنسبة 10%، وأميركا نسبة 6%، بينما استحوذت القارة الإفريقية على 5%، مقابل 2% للقارة الأسترالية.

يشار إلى أن قطاع السياحة في دبي حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% في العام الماضي ككل، إذ رحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، لتتجاوز بذلك معدل نمو السياحة العالمية الذي توقعته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.