الذهب في أعلى مستوى منذ 8 سنوات

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، أمس، ارتفاعات جديدة راوحت قيمتها بين 2.75 درهم و3.5 دراهم للغرام، فيما تعتبر الأسعار الحالية للذهب الأعلى في ثماني سنوات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 202.75 درهم بارتفاع قيمته ثلاثة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 190.5 درهماً بزيادة 3.5 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 181.75 درهماً بارتفاع بلغ 3.25 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 155.75 درهماً بزيادة 2.75 درهم.

وأكد نائب رئيس مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، تشاندو سيرويا، أن الزيادات السعرية الجديدة للذهب جاءت تحت ضغوط اضطرابات الأسواق الاقتصادية العالمية، وزيادة الطلب على الذهب ملاذاً آمناً.

وأضاف أن الزيادات السعرية انعكست سلباً على الأسواق المحلية، التي شهدت بطئاً في الطلب على شراء المشغولات الجديدة.