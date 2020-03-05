«موبي مارت».. متجر متنقل من «كارفور» في دبي

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

أعلنت سلسلة متاجر «كارفور»، التي تديرها «شركة ماجد الفطيم» في الإمارات، أمس، عن إطلاق أول متجر متنقل في الدولة باسم «موبي مارت»، يتيح للمستهلكين تسوق احتياجاتهم في الأحياء والمجمعات السكنية بوسيلة مبتكرة.

وأوضحت، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش الإطلاق الأولي للمتجر بمقر قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، أن «موبي مارت» حافلة مجهزة ستطلق رحلاتها، فعلياً، الأسبوع المقبل في أسواق دبي فقط، لافتة إلى تطوير أنظمة عمل المتجر بشكل مستمر.

وأضافت «كارفور»: أن المتجر المتنقل سيعمل في بدايته على مرحلتين: الأولى خلال أيام الأسبوع المقبل عبر موقعين في المنطقة الحرة لجبل علي، ومنطقة «أكويا»، فيما سيتم توجيه المتجر خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقتي «أكويا» و«مراس كايت بيتش».

وتابعت أن المرحلة الثانية للمشروع ستبدأ يوم 15 مارس المقبل، وتشمل أيام الأسبوع في مناطق: «أكويا 1»، والمنطقة الحرة لجبل علي، و«الميدان» بالقرب من سكن «شركة طيران الإمارات»، ومدينة دبي للإنترنت، والرحابة، ومدينة دبي الرياضية، و«فيكتوري هايتس». وأكدت «كارفور» أنه سيتم توسيع دائرة المناطق التي سيزورها المتجر مستقبلاً، كما سيتم الإعلان عن المسار اليومي له، وخارطة المناطق التي سيوجد فيها، عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لـ«كارفور».

وذكرت «كارفور» أن المتجر المتنقل سيتضمن خضراوات وفواكه وأغذية طازجة، ومنتجات أطعمة عضوية ومجمدة، ووجبات خفيفة، ومشروبات، وأدوات منزلية، ومنتجات أساسية استهلاكية وغذائية، كما سيتم تزويد المتجر بشكل مستمر بمنتجات تتناسب مع الاحتياجات الإضافية لكل منطقة يمر بها.

ولفتت إلى أن المساحة الإجمالية لـ«موبي مارت» تبلغ 29 متراً مربعاً، فيما يبلغ طوله 11.2 متراً، وعرضه 2.6 متر، بارتفاع 3.6 أمتار.

وأوضحت «كارفور» أنه تم تجهيز المتجر المتنقل بآليات تلائم دخول الكراسي المتحركة وخروجها، لخدمة المستهلكين من أصحاب الهمم وكبار السن.

تجربة مبتكرة

قال مدير «كارفور الإمارات» لدى «ماجد الفطيم» للتجزئة، فيليب بجييون، إن تجربة «موبي مارت» تعكس تقديم تجربة تسوق مبتكرة وسلسة للمتسوقين، من خلال توفير خدمات «كارفور» بالقرب من منازل المتسوقين.

وأوضح أنه تم تطوير «موبي مارت» من قبل شركة «بيسبوك ترايلر» الناشئة، التي تتخذ من دبي مقراً لها.

- المتجر حافلة صديقة لأصحاب الهمم وكبار السن.