دبي الأولى عالمياً في افتتاح فنادق جديدة خلال 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لمؤسسة «إس تي آر» البريطانية المتخصصة في الاستشارات الفندقية، أن دبي ستحل في المركز الأول عالمياً من حيث عدد الغرف الفندقية الجديدة التي ستفتتح خلال العام الجاري، متوقعة أن تشهد السوق الفندقية في الإمارة افتتاح أكثر من 23.682 ألف غرفة جديدة في عام 2020، تشكل نحو 19.2% من المعروض المتاح من الغرف حالياً.

وأوضحت البيانات أن دبي تستحوذ على أكثر من 31.5% من إجمالي الغرف الجديدة التي ستفتتح خلال العام الجاري في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، مبينة أن المنطقتين ستشهدان معاً افتتاح نحو 74.7 ألف غرفة، تشكل 7.8% من المعروض المتاح للغرف الفندقية قيد الخدمة حالياً.

ووفقاً للبيانات التي تعود إلى نهاية فبراير الماضي، فإن المعروض الجديد من الغرف سيضع دبي في صدارة الوجهات السياحية حول العالم من حيث الغرف الجديدة، لتتفوق بذلك على مدن مثل نيويورك ولوس أنجلوس وطوكيو وشنغهاي وبانكوك، فضلاً عن لندن وفرانكفورت وميونيخ، وغيرها من المدن الرئيسة.

وخلال العام الجاري ستشهد السوق الأميركية افتتاح 143 ألف غرفة فندقية، مقابل 209 آلاف غرفة في منطقة «آسيا الباسفيك» و116 ألف غرفة في السوق الأوروبية.

نمو

وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي إلى أكثر من 126 ألف غرفة بنهاية العام الماضي، وذلك بحسب دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وحقّق قطاع السياحة في الإمارة نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% في عام 2019، إذ رحّبت بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، مقارنة مع عام 2018، لتتجاوز بذلك معدل نمو السياحة العالمية.

تدشين 23.6 ألف غرفة جديدة في دبي تشكّل 19.2% من المعروض المتاح حالياً.