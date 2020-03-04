أخطاء التسوق الشائعة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

ينفق معظم المستهلكين مبالغ كبيرة أثناء التسوق جراء عدم التخطيط ومعرفة الحاجة الفعلية للمنتجات التي يشترونها، أو بسبب اتخاذ قرارات الشراء في أوقات غير مناسبة.

وأفادت شركات متخصصة في الاستشارات المالية بأن التسوق العشوائي قد يستهلك مبالغ كبيرة، ويسبب خللاً في الميزانية الشهرية، كما يعيق تجميع المدخرات التي نحتاجها تلبية لمتطلبات أخرى ضرورية.

وأوضحت تلك الشركات أن أخطاء التسوق تتمثل أيضاً في عدم تحديد قائمة للمشتريات التي نحتاجها بالفعل، فضلاً عن غياب ميزانية مخصصة للتسوق، ما يشجع على الاندفاع وشراء منتجات ليسوا بحاجة إليها، إضافة إلى الانسياق وراء العروض والخصومات التي تطلقها المتاجر، دون التأكد من جدواها الحقيقية من خلال مقارنة أسعارها مع المتاجر الأخرى، مشيرة إلى أن الكثير من التخفيضات تكون غير مجدية، إلى جانب اتخاذ قرارات متسرعة.

وأضافت أنه في نهاية المطاف ينبغي أن يكون لعملية التسوق مردود إيجابي لسد احتياجات الأسرة الأساسية، وذلك في حدود الميزانية الموضوعة.